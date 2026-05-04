حنان الريحاني: نؤسس لجيل جديد من المهندسين عبر شراكة دولية مع جامعة ميتروبوليا

سيمو موستيلا: سعداء بالتعاون مع جامعة السويدي (SUTech)، الذي يعيد تعريف نموذج التعليم العالي على المستوى الدولي

القاهرة، في خطوة تعكس التزامها بتقديم تعليم عالى متطور فى مجال التكنولوجيا وفقاً للمعايير الدولية ومتوافق مع سوق العمل، ، أعلنت جامعة السويدي – بوليتكنك مصر (SUTech) عن تعاونها الاستراتيجى مع جامعة ميتروبوليا للعلوم التطبيقية (Metropolia University of Applied Sciences)، الرائدة في فنلندا في مجال التعليم التطبيقي، لإطلاق برنامج درجة علمية دولية مشتركة في هندسة البرمجيات وتكنولوجيا تطوير الألعاب.

وقد وقّع الاتفاقية كلٌ من الأستاذ الدكتور/ أحمد حسن، رئيس جامعة السويدي (SUTech) – بوليتكنك مصر، والاستاذ /سيمو موستيلا، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة ميتروبوليا للعلوم التطبيقية، وذلك بحضور الأستاذة/ حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي (EDTECH)، الأستاذ/ كريم الصفتي، الرئيس التنفيذي لاتحاد التعليم الدولي الفنلندي وعدد من ممثلي جامعة ميتروبوليا للعلوم التطبيقية وقيادات الجامعة. وجاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها وفد الجامعة الفنلندية إلى حرم جامعة السويدي بمدينة العاشر من رمضان، حيث شملت الزيارة جولة تفقدية للمعامل المتطورة والمساحات التعليمية، أعقبها جلسات نقاشية مع إدارة الجامعة، بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك.

يتيح البرنامج للطلاب الحصول على درجة علمية دولية مشتركة من جامعة ميتروبوليا في فنلندا، وجامعة السويدي للتكنولوجيا، في بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة. كما يوفر فرصًا لتبادل الطلاب بين الجامعتين، بما يضمن تجربة أكاديمية دولية متكاملة تُسهم في صقل خبرات الطلاب العملية والأكاديمية. ومن المقرر أن ينطلق البرنامج رسمياً في أبريل 2026.

أعربت الأستاذة حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي (EDTECH)، عن اعتزازها بهذه الخطوة قائلة: "إن شراكتنا مع جامعة ميتروبوليا للعلوم التطبيقية تمثل حجر زاوية في رؤية (EDTECH) لتطوير الكوادر البشرية. فنحن نبني جسراً تكنولوجياً لنقل الخبرات الفنلندية المتقدمة إلى قلب الصناعة المصرية، بما يسهم في إعداد جيل من المهندسين القادرين على المنافسة عالمياً في مجالي تطوير الألعاب والبرمجيات. ويعكس إطلاق برنامج 'هندسة البرمجيات وتكنولوجيا تطوير الألعاب' التزامنا الراسخ بتقديم نموذج التعليم البوليتكنك المتطور، الذي يزوّد الطلاب بأدوات الثورة الرقمية، ويؤهلهم للانخراط بقوة في سوق العمل العالمي."

قال السيد ريستو فاهانن، رئيس اتحاد التعليم الدولي الفنلندي:

"يفخر اتحاد التعليم الدولي الفنلندي (FCIE) بكونه الشريك الرئيسي في أعمال التطوير وصياغة المنظومة التي أفضت إلى تمكين هذه الشراكة الاستراتيجية بين جامعة السويدي للتكنولوجيا - بوليتكنك مصر وجامعة ميتروبوليا للعلوم التطبيقية، وجعلها جاهزة للتنفيذ الفعلي. وتعكس هذه الشراكة رسالة الاتحاد في بناء تعاونات تعليمية دولية مستدامة بين مؤسسات التعليم الفنلندية ونظيراتها الرائدة حول العالم. ومن خلال الجمع بين خبرة فنلندا المتقدمة في التعليم التطبيقي والطلب المتنامي في مصر على الكفاءات المؤهلة للمستقبل، من شأن هذا البرنامج أن يحقق قيمة مستدامة تمتد إلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والقطاع الصناعي وقطاع التعليم على نطاق أوسع."

وقال الاستاذ/ سيمو موستيلا، نائب الرئيس التنفيذي – جامعة ميتروبوليا للعلوم التطبيقية: "تمثل هذه الشراكة مع جامعة السويدي ، أول نظام بوليتكنك في مصر، خطوة مهمة في توسيع حضورنا الدولي وتعزيز نموذج التعليم التطبيقي. نحن سعداء بهذا التعاون، الذي نؤمن بأنه يتجاوز تبادل المناهج ليصل إلى بناء تجارب تعليمية مشتركة تمزج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يتيح للطلاب اكتساب مهارات عالمية تؤهلهم للنجاح في بيئات العمل الدولية سريعة التطور."

جدير بالذكر أن جامعة السويدي – بوليتكنك مصر (SUTech) تضع مصلحة طلابها ومستقبلهم المهني في مقدمة أولوياتها، حيث تحرص بصفة مستمرة على عقد اتفاقيات دولية نوعية مع كبرى المؤسسات الأكاديمية العالمية. وتأتي هذه التحالفات لضمان تقديم محتوى تعليمي وتدريبي يواكب أحدث المعايير الدولية، بما يساهم في بناء قدرات الطلاب وتأهيلهم بمهارات تنافسية تفتح أمامهم أبواب الفرص في الأسواق المحلية والدولية.

عن جامعة السويدي SUTech) ) – بوليتكنك مصر:

تعد جامعة السويدي (SUTech) - بوليتكنيك مصر - رائدة في التعليم العالي في مجال التكنولوجيا من خلال تلبية احتياجات التطور السريع فى التكنولوجيا. جامعة السويدي ، هي أول جامعة بوليتكنك بمصر، وتقدم شهادة البكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة ( B.TECH) لمدة 4 سنوات بالإضافة إلى شهادات دولية مع كبرى الشركاء الاكاديميين.

تهدف جامعة السويدي (SUTech) - بوليتكنيك مصر - إلى توفير تعليم عالي متميز من خلال التركيز على البرامج المعتمدة، المهارات التطبيقية، الخبرة العملية والتدريب على الصناعة. تمهد الجامعة الطريق للطلاب للتوظيف محليًا ودوليًا من خلال اتصالاتها الصناعية حيث إنها تساعدهم على اكتساب المهارات والخبرات العملية اللازمة.

تعاونت جامعة السويدي (SUTech) - بوليتكنيك مصر - مع جامعة أميتي فرع دبي، واحدة من أفضل الجامعات الخاصة متعددة التخصصات الرائدة في الهند حيث تقوم بتطبيق النموذج التعليمي الهندي الرائد في جميع أنحاء العالم والذي يعمل على تطوير التقنيات والمعايير المستخدمة في الاقتصاد الحديث اليوم.

عن جامعة ميتروبوليا للعلوم التطبيقية:

تُعد جامعة ميتروبوليا للعلوم التطبيقية أكبر جامعة علوم تطبيقية في فنلندا، وتعمل على إعداد الكوادر المهنية المستقبلية في مجالات الأعمال، والثقافة، والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، والتكنولوجيا. وتضم الجامعة مجتمعًا يضم نحو 20,000 طالب وأكثر من 1,200 خبير متخصص .في ميتروبوليا، يلتقي الإنسان بالعوالم المختلفة لخلق المعرفة والخبرة وتعزيز الرفاه.

تُعد ميتروبوليا شريكًا موثوقًا ومبتكرًا في مجال التعليم العالي. ومن خلال التعاون، نكتشف أفكارًا وحلولًا جديدة تسهم في بناء مستقبل أفضل. كما تتيح مراكز الابتكار القائمة على دراسة الظواهر أساليب جديدة للتعلم، وتطوير الحلول، وتعزيز التعاون متعدد التخصصات.

من خلال استراتيجيتنا لعام 2030، نهدف إلى إحداث تأثير أقوى لصالح المجتمع، عبر وضع الإنسان في المقام الأول. ويتمثل توجهنا الاستراتيجي في أن نكون مُجددًا جريئًا في مجالات المعرفة، وشريكًا فاعلًا في بناء مستقبل مستدام.

