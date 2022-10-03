المنامة، البحرين: أعلنت بتلكو أن شركة شور (Sure) التابعة لها قد وافقت على استحواذ شركة Airtel-Vodafone، وهي شركة مزودة لشبكات الموبايل في جيرسي وجيرنسي في جزر القنال. ونتيجة لهذا الاندماج، سوف يتم ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية للجزر، بما في ذلك إطلاق أحدث تقنيات شبكة الجيل الخامس 5G، مما سيؤدي إلى توفير شبكات موبايل مبتكرة بخطى متسارعة لتقديم تقنيات الجيجابت عالية السرعة.

والجدير بالذكر أن شركة شور تقوم بالاستثمار في بناء شبكات عالية الجودة لخدمة الموبايل التي من شأنها أن تُحسن التغطية والقيمة والموثوقية للزبائن ليعزز خدمات الفايبر الخاصة بالشركة. يدعم هذا الاندماج استراتيجية شركة شور للنمو في الحجم والنطاق، وذلك يتماشى مع تطلعات بتلكو الخاصة باستثماراتها الدولية.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو السيد ميكيل فينتر قائلاً: "كجزء من استراتيجيتنا للاستثمارات الدولية، نسعى باستمرار للبحث عن فرص لتنمية وتطوير أعمالنا الخارجية. وواصلت شركة شور التابعة لنا في جزر القنال تقديم أداء قوي. إن عملية الاندماج التي ستخوضها مع شركة Airtel-Vodafone يدعم طموح الشركة لتنمية شبكات الموبايل وتقديم خدمات رقمية متطورة بما في ذلك أحدث تقنيات شبكة الجيل الخامس 5G لزبائنها في جيرسي وجيرنسي."

يخضع الاندماج المقترح لموافقة الجهات التنظيمية في كل من جيرسي وجيرنسي.

هذا البيان الصحفي متاح على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين وعلى الموقع الإلكتروني لشركة بتلكو www.batelco.com

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