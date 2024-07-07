الخرافي: خطوة سترفع كفاءة تنفيذ عملياتنا بما يتسق مع إستراتيجيتنا لتطوير خدماتنا الرقمية في أسواقنا الدولية

كيشلي: الاتفاقية تمثل أول تطبيق لنظام Super iPaas من "سوفت وير أيه جي" في منطقة الشرق الأوسط وتركيا

أبرم بنك الكويت الوطني اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة سوفت وير أيه جي العالمية للحلول التقنية SAG، تتيح للبنك الاستفادة من برمجيات الشركة في عملية تكامل التطبيقات والبيانات في فروع البنك الخارجية، لتشمل مواقعه الدولية في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر ولندن وفرنسا.

ووقع الاتفاقية، التي تمتد لـ 5 سنوات، كل من رئيس العمليات وتقنية المعلومات لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ محمد الخرافي، ونائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا في شركة ASG، السيد/ رامي كيشلي، وذلك بحضور رئيس التحول التكنولوجي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ مارك دايموند، إضافة إلى المدير الإقليمي – الكويت والأردن وقطر في SAG، السيد/ ياسر ناصيف، ورئيس قسم ما قبل البيع والحلول في الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا، السيد/ فراس جمعة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس العمليات وتقنية المعلومات لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ محمد الخرافي: "سعيدون بتوقيع هذه الاتفاقية التي ستوفر حلولاً برمجية تدعم تحكماً سلساً وموحداً لتكامل التطبيقات والبيانات، إضافة إلى إدارة واجهات التطبيقات لعمليات البنك، حيث سيمكّننا هذا التوحيد العالمي من تحقيق التكامل الرقمي مع فروع مجموعة بنك الكويت الوطني وشركاتها التابعة خارج الكويت".

وأضاف الخرافي: "إن الاتفاقية تشمل الحصول على تقنية سوبر آي باس - Super Ipaas" المتطورة التي توفر منصاتها إمكانات تكامل التطبيقات والبيانات، وإدارة واجهات التطبيقات، في المواقع الدولية لبنك الكويت الوطني خارج مكتبه الرئيسي في الكويت، وهو ما سيرفع مستوى كفاءة تنفيذ عروضنا المصرفية لكل من الأفراد والشركات، الأمر الذي يتسق مع إستراتيجيتنا لتطوير إمكانياتنا وخدماتنا الرقمية في أسواقنا الخارجية ويؤكد على التحول المحوري نحو تحسين مستويات الكفاءة لعملياتنا".

وأكد أن مجموعة العمليات وتقنية المعلومات تلعب دوراً محورياً في دعم إستراتيجية بنك الكويت الوطني من خلال توفير الحلول المصرفية الرقمية المتطورة، مشيرا إلى سعيها الدائم إلى تبني الابتكار في جميع عمليات البنك ونماذج أعماله، لمواكبة التقدم التكنولوجي المتسارع الذي يشهده القطاع المصرفي.

من جانبه، قال نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق وتركيا في SAG، رامي كيشلي: "يشكل توقيع هذه الاتفاقية مع بنك الكويت الوطني امتداداً لشراكتنا الإستراتيجية القوية والناجحة مع هذا البنك الكويتي الرائد، والتي بدأت في عام 2017"، منوهاً إلى أن الاتفاقية تستهدف دعم وتعزيز العمود الفقري الرقمي لمجموعة بنك الكويت الوطني ليشمل ذلك مواقعها الدولية وشركاتها التابعة خارج الكويت.

وأفاد كيشلي بأن هذه الاتفاقية تمثل أول تطبيق لنظام التكامل Super iPaas من شركة "سوفت وير أيه جي" في منطقة الشرق الأوسط وتركيا، في علامة فارقة تؤكد التزام الشركة بالابتكار، مؤكداً أن هذه الشراكة تسلط الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه التكامل في التحول الرقمي، ما يمهد الطريق لإطلاق خدمات مبتكرة وموحدة تدعم الأهداف طويلة الأجل وتعزّز مستقبلاً رقمياً أكثر تواصلاً.

ويحرص بنك الكويت الوطني على تعزيز استثماراته الرقمية والتقنية في مختلف أنحاء العالم على مستوى شبكته واسعة الانتشار التي تضم فروعاً محلية ودولية تصل إلى 140 فرعاً وشركة تابعة تتواجد في 13 بلداً موزعة في أربع قارات، حيث تشمل هذه الفروع لندن، ونيويورك، وفرنسا، وجنيف، وسنغافورة، وشنغهاي في الصين، بالإضافة إلى تواجده الإقليمي في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر، والعراق، ولبنان.

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