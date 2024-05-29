توقع شركة Sungrow عقد مشروع لتخزين الطاقة خارج الشبكة بقدرة 760 ميجاوات ساعة لدفع رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030



الرياض، المملكة العربية السعودية، 29 مايو، 2024 /PRNewswire/ -- أبرمت شركة Sungrow، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير عواكس الطاقة الشمسية PV وأنظمة تخزين الطاقة، شراكة استراتيجية مع شركة Larsen & Toubro لتوفير 165 ميجاوات من عواكس الطاقة الشمسية PV وأنظمة تخزين طاقة بقدرة 160 ميجاوات/760 ميجاوات ساعة لصالح مشروع AMAALA، الوجهة السياحية الفاخرة والمرموقة في المملكة العربية السعودية.

تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية، حيث تمثل لحظة محورية في مجال تطوير الطاقة المستدامة. تم إعداد هذا المشروع الرائد وقيادته بواسطة مجموعة EDF Group، الشركة الفرنسية الرائدة المتخصصة في تقديم خدمات إنتاج الكهرباء منخفضة الكربون مع أكثر من 91% من إنتاجها الخاص خالي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب شركة Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar)، وذلك لصالح شركة Red Sea Global.

عند اكتماله في عام 2027، سيصبح مشروع AMAALA ثاني أكبر مشروع لتخزين الطاقة خارج الشبكة على مستوى العالم، حيث سيقدم طاقة صديقة للبيئة ومستدامة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع 24/7، وبانبعاثات كربون صفرية، معززًا بذلك مسيرة المملكة العربية السعودية نحو تحقيق الحياد الكربوني.

يمثل مشروع AMAALA حجر الزاوية في المبادرات الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية، حيث ستعمل الوجهة بأكملها على الاعتماد كليًا على الطاقة المتجددة. وسيوفر مشروع AMAALA عند تشغيله الكامل أكثر من 50,000 فرصة عمل وسيساهم بأكثر من 11 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي GDPللمملكة. يمتد مشروع AMAALA على مساحة 4,155 كيلومتر مربع على طول ساحل البحر الأحمر، وسيضم 29 فندقًا بقدرة استيعابية تقدر بعدد 3,900 غرفة، بالإضافة إلى 1,200 فيلا فاخرة وشقق ومنازل راقية، إلى جانب متاجر راقية ومطاعم ومرافق ترفيهية متكاملة.

تماشيا مع أهداف "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" ومبادرة "الحزام والطريق"، سيوفر مشروع AMAALA لتخزين الطاقة خارج الشبكة طاقة كهربائية صديقة للبيئة ومستدامة لمحطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي المحلية. ستدفع شركة Sungrow، من خلال حلولها المبتكرة لإنتاج الطاقة الشمسية وتخزينها، هذا المشروع الرائد قُدما، بما في ذلك بناء أكبر منصة تجريبية في العالم بقدرة 10 ميجاوات. باستخدام نماذج المحاكاة المتطورة على غرار نموذج المحاكاة شبه المادية Hil وكذلك DigSilent وPSCAD، ستضمن الاختبارات الدقيقة موثوقية النظام في ظروف التشغيل المختلفة، مما يعزز جودة الطاقة واستقرارها.

ومن المتوقع أن يولد المشروع طاقة سنوية تبلغ 410 مليون كيلووات ساعة، وهو ما يكفي لتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقرب من 500,000 طن.

وفي هذا الصدد، صرح السيد T Madhava Das، العضو المنتدب بدوام كامل والنائب الأول للرئيس التنفيذي (للقطاع الخدمي) لدى شركة L&T، قائلًا: "بعد نجاح تعاوننا في مشروع مدينة Neom الجديدة، يسعدنا أن نتحالف مرة أخرى مع شركة Sungrow لتطوير مشروع الوجهة السياحية AMAALA. ونحن على ثقة تامة بأننا، بفضل حلول تخزين الطاقة المتطورة من Sungrow والمنصة التجريبية الرائدة بقدرة 10 ميجاوات، سنحقق جودة استثنائية وتنفيذ المشروع في الوقت المحدد، بما يضمن استخدام المياه المستدامة بنسبة 100% داخل الوجهة. تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية، وتعتبر إنجازًا بارزًا في الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري لكل من الصين والمملكة العربية السعودية."

نبذة عن شركة Larsen & Toubro

Larsen & Toubro هي شركة هندية متعددة الجنسيات تعمل في مشاريع الهندسة والمشتريات والبناء، والتصنيع والخدمات عالية التقنية. وهي تعمل في أكثر من 50 بلدًا في جميع أنحاء العالم. مكّن النهج القوي الذي يركز على العملاء والسعي المستمر للحصول على جودة عالية L&T من الوصول إلى القيادة والحفاظ عليها في خطوط أعمالها الرئيسية لمدة ثمانية عقود.

نبذة عن شركة Sungrow

تُعد شركة Sungrow Power Supply Co., Ltd. ("Sungrow")، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير عواكس الطاقة الشمسية PV وأنظمة تخزين الطاقة ESS، حيث تجاوزت قدرة العواكس الإلكترونية للطاقة التي قامت بتركيبها حول العالم حاجز الـ 515 جيجاوات حتى ديسمبر 2023. تأسست شركة Sungrow في عام 1997 من قبل الأستاذ الجامعي Cao Renxian، وهي شركة رائدة في مجال البحث والتطوير لمحولات الطاقة الشمسية مع أكبر فريق متخصص في مجالي البحث والتطوير R&D في الصناعة ومجموعة واسعة من المنتجات تقدم حلول عواكس الطاقة الشمسية (PV) وأنظمة تخزين الطاقة ESS على نطاق المرافق والنطاق التجاري والصناعي والتطبيقات السكنية، بالإضافة إلى حلول محطات الطاقة الشمسية (PV) العائمة المعترف بها دوليًا وحلول قيادة NEV وحلول شحن المركبات الكهربائية وأنظمة إنتاج الهيدروجين المتجددة. مع سجل حافل مدته 27 عامًا في مجال إنتاج الطاقة الشمسية (PV)، توّلد Sungrow طاقة في أكثر من 170 دولة حول العالم.

نبذة عن مشروع AMAALA

يُعد مشروع AMAALA وجهة سياحية فاخرة للغاية يركز على العافية والصحة، ويقع على الساحل الشمالي الغربي للبحر الأحمر في المملكة العربية السعودية. ويمثل المشروع مزيجًا فريدًا يجمع بين البحر والشمس والرياضة والفنون والثقافة، ليخلق تجربة لا مثيل لها لمختلف الأجيال. يقام مشروع AMAALA على مساحة تزيد عن 4,000 كيلومتر مربع، ويتخذ من الاستدامة جوهرًا له، ليَبرز كأحد أكثر الوجهات البيئية نقاءً في العالم. في عام 2025، سيوفر مشروع AMAALA ما يقارب 1,300 غرفة فندقية موزعة على ثمانية منتجعات فاخرة. سيضم مشروع AMAALA بعد اكتماله 29 فندقًا فاخرًا بقدرة استيعابية تقدر بأكثر من 3,900 غرفة، بالإضافة إلى أكثر من 1,200 فيلا فاخرة وشقق ومنازل راقية، إلى جانب متاجر راقية ومطاعم ومرافق صحية وترفيهية.

تعمل شركة Red Sea Global، المطوّر الرئيسي لمشروع AMAALA، على إعادة تعريف مفهوم تجارب السياحة العلاجية والاستشفائية الفاخرة التي تركز على الصحة والعافية من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والتجارب، لتضع معيارًا جديدًا للمسافرين.

ويُعد معهد علوم الحياة البحرية بالبحر الأحمر Corallium، وهو مركز تعليمي وبحثي علمي صممته شركة Foster + Partners بواسطة نخبه من المهندسين المعماريين المشهورين عالميًا، ونادي اليخوت Triple Bay Marina Yacht Club والذي سيصبح مركزًا عالميًا لمجال اليخوت الفاخرة، أبرز مَعلمين من المعالم المميزة لمشروع AMAALA.

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