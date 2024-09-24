الدوحة، قطر : حصل مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، على جائزة التميز في المعالجة المباشرة للدفعات الخاصة (STP) من سيتي، تقديراً لأدائه الاستثنائي في تسهيل المدفوعات التجارية والمالية. وقد تم تسليم الجائزة في المقر الرئيسي للمصرف، بحضور كبار المسؤولين من المصرف وسيتي.

تُمنح هذه الجائزة السنوية للبنوك التي أثبتت كفاءتها في معالجة المدفوعات بالعملات الأجنبية. وتُشيد الجائزة هذا العام بالبنية المتطورة التي يعتمد عليها المصرف في عمليات تحويل الأموال، إلى جانب التزامه بمعايير الدفع العالية، والتي تسهّل المعالجة الآلية وتسهم في إضافة الأرصدة إلى حسابات المستفيدين في أسرع وقت ممكن. وقد حصد المصرف هذه الجائزة بناءً على نسبة نجاح تجاوزت 99% في تسوية المدفوعات الدولية.

وتضمن المعالجة المباشرة للمدفوعات إتمام العمليات دون الحاجة إلى تدخل بشري، مما يؤدي إلى تفادي الأخطاء وتقليل وقت المعالجة والموارد، بما ينعكس ايجاباً على تلبية إحتياجات العملاء بشكل أسرع وأكثر أماناً.

وعلّق السيد سليم الحق، مدير عام مجموعة العمليات وتكنولوجيا المعلومات في المصرف، قائلًا: "تأتي هذه الجائزة تقديراً لمستوى الكفاءة التشغيلية العالية التي يحرص المصرف على تنفيذها. وبفضل موظفينا المتميزين والبنية التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات وقنوات المعالجة المتقدمة، نواصل تعزيز قدراتنا لتقديم أفضل مستوى من الجودة لعملائنا من الأفراد والشركات."

ومن جانبه، قال السيد محمد أحمد الحمادي، رئيس المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وباكستان بسيتي: "حصل المصرف على هذه الجائزة لتميزه في مجال المعالجة المباشرة للمدفوعات وتقديم المدفوعات التجارية والمالية. ونحن سعداء بتكريم المصرف، ونتوجه إليهم بأحر التهاني على هذا الإنجاز المميّز".

حظي مصرف قطر الإسلامي بتقدير مستمر على الصعيدين الدولي والإقليمي لدوره البارز في القطاع المصرفي. وقد أطلق العديد من المبادرات لتطوير وتعزيز عملياته، مما ساعد على زيادة حجم الأعمال وتحسين نسبة كفاءتها.

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