المنامة، البحرين : استضافت stc البحرين، المُمَكِّنُ الرقمي، منتدى لعملائه من قطاع الأعمال تحت عنوان "الذكاء السحابي ودوره في تعزيز الحماية الرقمية"، بالتعاون مع مجموعة من كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، وهي: ’خدمات أمازون ويب‘، و’Fortinet‘، و’StrikeReady‘، حيث جمع المنتدى نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين لمناقشة مستقبل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتسليط الضوء على ما تضطلع به هذه التقنيات من دور محوري في تعزيز الميزة التنافسية لقطاع الأعمال الآخذ بالترابط بوتيرة متسارعة.

ومع تنامي اعتماد قطاع الأعمال للحوسبة السحابية وتوظيفه الذكاء الاصطناعي ضمن عملياته التشغيلية، بات من الضروري إرساء بنى رقمية آمنة وقابلة للتوسع وعالية الكفاءة. ومن هذا المنطلق، شكّل المنتدى منصة لاستعراض أحدث الحلول والخبرات التقنية، بما يمكّن الشركات والمؤسسات من الاستمرار في مسيرة التحول الرقمي بثقة وكفاءة. كذلك اطّلع المشاركون، من خلال الجلسات الحوارية والعروض التقديمية ودراسات الحالة، على الممارسات الحالية الكفيلة بتعزيز المنظومات الرقمية، وتعزيز مستوى المرونة التشغيلية، واستكشاف آفاق رحبة للابتكار والريادة.

وفي هذا السياق، صرّح السيد هشام مصطفى، رئيس قطاع الأعمال لدى شركة stc البحرين، قائلاً: "نفخر بشراكتنا مع ’خدمات أمازون ويب‘، و’Fortinet‘، و’StrikeReady‘ لتنظيم هذا المنتدى الرائد الذي جمع قادة الأعمال والخبراء التقنيين في حوار مثمر وبنّاء حول مستقبل التحول الرقمي، لاسيما مع تنامي اعتماد قطاع الأعمال لتقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى دمج مفاهيم الأمن السيبراني في مختلف مراحل هذا التحول. وجاءت هذه الفعالية لتمكين قادة الأعمال من الاستفادة من أحدث الاستراتيجيات والتقنيات، واغتنام ما يزخر به العصر الرقمي من شراكات وفرص واعدة للنمو والابتكار."

وتجدر الإشارة إلى أن stc البحرين، من خلال جمعها كبرى الشركات التقنية العالمية مع عدد من صنّاع القرار في هذا القطاع، ماضية قدماً في ترسيخ مكانتها بصفتها الشريك الرقمي الموثوق لقطاع الأعمال. وبفضل شراكاتها الاستراتيجية، تواصل الشركة تعزيز علاقاتها مع عملائها من المؤسسات والشركات، وتمكينهم من أحدث الحلول في مجالات الحوسبة السحابية والأمن السيبراني والخدمات المُدارة، بما يعزز مرونتهم وقدراتهم التنافسية وجاهزيتهم لمواكبة المتغيرات التقنية المتسارعة، دعماً لمسيرة التحول الرقمي بالمملكة.

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