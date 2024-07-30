الرياض: في إطار جهودها المستمرة لدعم السياحة في المملكة، قامت مجموعة stc ممكن التحول الرقمي بالعديد من الجهود في سبيل تعزيز تجربة السياحة في مختلف مصايف المملكة، عبر استعداداتها المبكرة في التنسيق مع لجان الصيف بإمارات وأمانات المناطق والقيام بمسح المواقع والمنتجعات والمناطق الجبلية السياحية والتأكد من جاهزيتها بشبكة اتصالية قوية وموثوقة تلبي احتياجات الزوار وتساهم في جعل رحلاتهم أكثر متعة وسلاسة بما يساهم في جذب المزيد من السياح إلى المملكة.

حيث عملت stc على توسيع نطاق تغطيتها بشبكات الجيل الخامس 5G لتمكين الزوار من إجراء مكالمات عالية الجودة، والاستمتاع بمنظومة من الخدمات الرقمية وسرعات إنترنت فائقة للتواصل مع أحبائهم ومشاركة تجاربهم السعيدة وتوثيق لحظاتهم الممتعة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة الى تجهيز فرق ميدانية للدعم الفني تعمل على مدار الساعة لأي أمر طارئ.

وتشارك stc في العديد من الفعاليات والمهرجانات السياحية التي تقام في مختلف مصايف المملكة، وتقدم لها دعماً لوجستياً وتقنياً بما يسهم بحول الله على ضمان نجاحها وجذب المزيد من الزوار، فقد قامت stc في منطقة عسير بتوفير عربات متحركة لدعم شبكة الجوال في أكثر من 13 موقعاً سياحياً، والتواجد بمنافذ خدمية داخل مهرجان "عسير تهول"، كذلك في منطقة الباحة وفرت عربات لدعم الشبكة في أكثر من 4 مواقع سياحية، أما في منطقة الطائف تم توفير عدة عربات متحركة لدعم الشبكة في مهرجان سمو ولي العهد للإبل، بالإضافة الى ونشر رسائل ترحيبية للزوار في جميع المصايف.

تأتي هذه الجهود ضمن التزام stc المستمر بدعم رؤية السعودية 2030 وسعيها في تقديم تجربة رقمية متميزة لجميع الزوار، وتعزيز القطاع السياحي وجعله أحد الأعمدة الاقتصادية الرئيسية. بالإضافة الى مسؤوليتها الاجتماعية ودورها الريادي في دعم التحول الرقمي في المملكة وتعزيز مكانتها الرائدة في قطاع الاتصالات، وحرصها على تقديم أفضل الخدمات التي تلبي تطلعات عملائها وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

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