المنامة، البحرين: أعلنت stc البحرين، الشركة الرائدة في عالم التكنولوجيا الرقمية، عن توفير خدمة الأمن السيبراني السحابي لحماية شبكتها والتي بدورها تعمل على حماية عملائها من هجمات القرصنة الإلكترونية. وتعتبر stc البحرين هي أول شركة اتصالات في المملكة في توسيع دائرة خدماتها من خلال توفير هذه الحلول لخلق علامة فارقة في قطاع الاتصالات.

ويتم اليوم طرح أحدث حلول الحماية السيبرانية تحت مسمى "حماية الشبكات" لقطاعات الأعمال والشركات بمختلف أحجامها وبالأخص لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، وذلك دون الحاجة لتفعيل أو تثبيت أي برامج إضافية من قبل العميل. حيث إن هذه الخدمة ستكون كفيلة بحماية العملاء وشركاتهم من أي تهديدات سيبرانية مثل البرامج الضارة وبرامج التصيد وشبكات اختراق البيانات (botnets) أو برامج السرقة التي تمنع المستخدم من الدخول إلى مواقعهم الالكترونية.

ومن منطلق حرص stc البحرين على تقديم أفضل الخدمات لعملائها من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، تتوفر حلول "حماية الشبكات" كباقة اضافيه إلى خدمات الجيل الخامس للموبايل و الفايبر برودباند لقطاع الأعمال.

توفر الخدمة احدث التقنيات لضمان الحماية السيبرانية وذلك عبر توفيرها تصفح إنترنت آمن لعملائها من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك من خلال حجب المواقع والمحتويات الضارة أوتوماتيكيًا. وتعمل حلول "حماية الشبكات" على حماية العملاء عبر استخدام منظومة ذكاء اصطناعي متقدمة بإمكانها منع محاولات الاختراق التي تهدف لسرقة بيانات الدفع وردع مختلف أنواع الفيروسات خلال تصفح الإنترنت.

ولكونها سَباقة في التصدي لهذه التهديدات المحتملة، فقد قامت stc البحرين بالشراكة مع إحدى أفضل منصات تقديم خدمات الحماية السيبرانية العالمية والتي تضم فريقًا من نخبة المهندسين وخبراء الأمن السيبراني والذين يعملون بشكل مستمر على المراقبة والتصدي لأية تهديدات إلكترونية جديدة، وبذلك ينعم عملاء stc البحرين في قطاع الأعمال بحماية دائمة من خطر الهجمات الإلكترونية.

وخلال حديثه عن حلول "حماية الشبكات"، صرح المهندس نزار بانبيله الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين قائلاً: "إن الخطر المتزايد والمستمر للهجمات الإلكترونية على أصحاب الأعمال قد حتم على الشركات المسارعة في اتخاذ إجراءات الحماية السيبرانية، حيث خلق طلبًا متزايدًا خصوصا بين الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونظراً للميزانية المحدودة لهذة الشركات والعدد المحدود من الموظفين المتخصصين في مجال الامن السبراني، فقد أطلقنا خدمة "حماية الشبكات" لتسهل ربط البيئة الرقمية لهذه الشركات بمنظومة حماية سيبرانية تستطيع مواكبة التغير المستمر في ظل المخاطر السيبرانية وبذلك تقديم حماية شاملة لهم"

وتماشياً مع رؤيتنا لقطاع الأعمال، فإننا نعمل دوماً على تقديم أحدث التقنيات والمتمثلة في توفير الباقات والخدمات عالية المعايير. ويمكن لعملائنا في قطاع الأعمال إضافة باقة حماية الشبكات إلى حساباتهم بسهولة من خلال خدمة تفعيل (التلقائي اللاتلامسي)، ليتمكنوا من تصفح الانترنت بشكل آمن سواء لمشتركي خدمة الموبايل أو الفايبر. كما ويمكن لجميع العملاء إضافة هذه الباقة بقيمة BD1.5 شهريًا، أو يمكنهم الحصول عليها بشكل مجاني مع بعض الباقات الأخرى.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني التالي protect-web/arhttps://businesscampaigns.stc.com.bh/ أو الاتصال على 128 للتعرف على خدمات stc لحماية الشبكات.

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