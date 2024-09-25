استفادت بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، التي أقيمت لأول مرة في الرياض بالمملكة العربية السعودية، من الخبرة المشتركة لشركتي stc وسيسكو.

وسيسكو. أتاح الحل المدعوم بأنظمة سيسكو: ThousandEyes ، و Provider Connectivity Assurance ، لشركة stc القدرة على رؤية كل جانب من جوانب تقديم التجربة الرقمية بشكل فوري، مما ضمن لها تقديم تجربة سلسة وفائقة لجميع المشاركين في البطولة.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة سيسكو ومجموعة stc عن تعاونهما لنشر تقنية ضمان التجربة الرقمية المبتكرة لدعم بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، والتي تعد مسابقة متعددة الأنواع للرياضات الإلكترونية، تستضيفها المملكة العربية السعودية لأول مرة. وكانت النسخة الافتتاحية من هذه البطولة أقيمت بين 3 يوليو و25 أغسطس في بوليفارد سيتي بالرياض.

وكجزء من التعاون مع مجموعة stc، المزود الوحيد للاتصالات في هذا الحدث، قدمت شركة سيسكو حل شامل لضمان تجربة رقمية مدعومة بأنظمة سيسكو ThousandEyes وProvider Connectivity Assurance (المعروف سابقًا باسم Accedian Skylight). ويوفر الحل لشركة stc القدرة على رؤية كل جانب من جوانب تقديم التجربة الرقمية بشكل فوري خصوصا فيما يتعلق بتجربة مسابقات الألعاب عبر الانترنت، من خلال عرض موحد لأداء الشبكة الشامل، واكتشاف المشكلات بدعم من قدرات الذكاء الاصطناعي، والقدرة على أتمتة الإجراءات عبر شبكة شركة stc والنواقل الدوليين ومزودي خدمات السحابة.

تُجسّد بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية الدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا في مجال الألعاب. وقد تعاونت stc مع شركة سيسكو لإنشاء تجربة رقمية سلسة في الوقت الفعلي لكل من اللاعبين المحترفين ومحبي الألعاب. كما قدمت هذه الشراكة رؤى قيمة حول التجربة الرقمية أثناء المباريات. علاوة على ذلك، ستمكن التكنولوجيا والمعرفة المكتسبة من هذه المبادرة stc من تحسين تجربة الاتصال للعملاء عبر مختلف قطاعات الاقتصاد السعودي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030

من جانبه، قال جوردون تومسون، نائب رئيس سيسكو لمزودي الخدمات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "ندرك في سيسكو جيداً أن نتائج أعمال عملائنا في المشهد الرقمي الحالي تتوقف على تقديم تجارب رقمية استثنائية بشكل مستمر لجميع المستخدمين في كل مكان وزمان. ونحن فخورون بدعم مجموعة stc في توفير اتصالٍ سلسٍ ورؤية شاملة من موقع الحدث إلى السحابة العامة مع عرض تفصيلي للشبكة".

هذا وتعدُّ بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية أول حدث عالمي من نوعه بأكبر مجموع جوائز في مجال الرياضات الإلكترونية، تبلغ قيمتها 60 مليون دولار أمريكي. ويضم الحدث أهم الأسماء في مجال الرياضات الإلكترونية في جميع أنواع الألعاب الرئيسية، كما أنه يجمع بين أفضل اللاعبين والفرق في العالم، من محترفين وهواة، للتنافس في مسابقة متعددة الألعاب. وتضمنت الفعالية جدولاً حافلاً بالأنشطة في مكان إقامتها وعروض ترفيه حيّة ومسابقات للمشجعين.

ملك لأصحابها. إن استخدام كلمة "شريك" لا يعني وجود علاقة شراكة بين شركة سيسكو وأية شركة أخرى.

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