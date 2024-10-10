الحدود الشمالية: برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وبحضور معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وُقّعت امانه الحدود الشمالية مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة stc للتعاون المشترك في عدة مشاريع تخدم المنطقة و توفير أفضل الحلول الرقمية في مجال البنية التحتية وتعزيز تطبيقات المدن الذكية وتقنيات الاتصالات.

وجرت مراسم التوقيع في مدينة عرعر مقر الإمارة، قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد، حيث مثّل أمانة الحدود الشمالية في التوقيع المهندس هشام بن محمد العوفي، ومثّل مجموعة stc الأستاذ فيصل بن عبدالعزيز البكري.

وتضمنت المذكرة مجالاتٍ متعددة للتفاهم، من أبرزها تقديم أفضل الحلول الرقمية في مجال البنية التحتية وتعزيز تطبيقات المدن الذكية وتقنيات الاتصالات الحديثة مثل البنية التحتية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار حرص أمانة الحدود الشمالية على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف جهات القطاع الخاص؛ لتفعيل دورها في إثراء المنطقة، وفتح آفاقٍ جديدة لمستقبل رقمي مزدهر يُثري المجتمع المحلي من خلال تطوير الحلول الرقمية الممكنة ورفع مستوى رضا المواطن والمقيم، كما تعكس المذكرة دور مجموعة stc في التمكين الرقمي ومبادراتها في تعزيز ودعم المشاريع الوطنية في المملكة ، للوصول إلى خدمات رائدة لمدن ذكية بالاعتماد على منظومة رقمية مستدامة تثري حياة المجتمع وتعزز من مستوى جودة الحياة وتتماشى مع مستهدفات الرؤية، الرامية إلى بناء مجتمع رقمي ومستقبل أفضل للمملكة.

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