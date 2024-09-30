

المنامة، البحرين: أعلنت stc البحرين، المُمَكِّن الرقمي، عن حصولها على جائزة الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي تقديراً لطرح برنامج ’Web3 Launchpad‘، إذ يأتي التكريم تتويجاً لجهود الشركة من خلال إطلاقها هذا البرنامج المبتكر الذي أحدث ثورة في قطاع الاتصالات بتسخيره الابتكار التكنولوجي تيسيراَ للعملاء، تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأصبح برنامج ’Web3 Launchpad‘، الذي أطلقته stc البحرين في مارس 2024م، نموذجاً للابتكار والتغيير، إذ أطلق من خلال هذا البرنامج مبادرة وهي الأولى من نوعها عالمياً بهدف عقد شراكات استراتيجية مع أبرز بروتوكولات Web3 واحتضان الناشئة منها، بالإضافة إلى تأسيس مقر رقمي للبرنامج في العالم الافتراضي (Metaverse)، مما شكل حدثاً استثنائياً على مستوى المنطقة، حيث كان أول حفل تدشين يُعقد في العالم الافتراضي. ولا تقتصر هذه المبادرة الرائدة على تبني أحدث التقنيات فحسب، بل تهدف أيضاً إلى تأسيس نظام إيكولوجي متين لتقنية Web3 في أرجاء منطقة الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة، صرّح المهندس خالد العصيمي، الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين، قائلاً: " يعكس تكريم stc البحرين على برنامجها Web 3 Launchpad التزامها بريادة الابتكار في المشهد الرقمي، فقد أرست من خلال برنامجها ’Web3 Launchpad‘ معايير جديدة للنهوض بتقنية Block Chain. كما نعتز بريادتنا في دعم مسيرة التحول الرقمي من خلال طرحنا حلولاً مبتكرة وشاملة تفتح الباب أمام الاستفادة القصوى من إمكانات تقنية Web 3 وإن هذه الجائزة خير شاهد على سعينا الدؤوب نحو التميز."

وقد حقق برنامج ’Web3 Launchpad‘، منذ إطلاقه، إنجازات مشهودة، منها نشر العديد من عُقَد التحقق من Web 3، مما جعل stc البحرين في صدارة شركات الاتصالات على مستوى الشرق الأوسط التي تخوض هذا المجال. وتحرص الشركة من خلال هذه المبادرة على تخطي البعد النظري في تعاطيها مع تقنية Block Chain، بطرحها حلولاً عملية ومبتكرة تلبي احتياجات عملائها من الأفراد والشركات.

والجدير بالذكر أن تكريم stc البحرين بجائزة الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي يعزز من رؤيتها وريادتها لمشهد التحول الرقمي، ويرسخ من صدارتها العالمية في مجال التقنيات.

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