الرياض: وقعت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، اتفاقية تعاون استراتيجية شركة "البحر الأحمر الدولية"، تهدف الاتفاقية الى تعزيز التحول الرقمي وتمكين المواقع السياحية على ساحل البحر الأحمر بأحدث تقنيات الاتصالات والخدمات الرقمية المستدامة.

وتسعى مجموعة stc من خلال هذه الاتفاقية، إلى تعزيز التحول الرقمي والتقني في المشاريع الكبرى في المملكة العربية السعودية، وإحداث نقلة نوعية في المشهد السياحي من خلال دعم وتطوير البنية التحتية الرقمية حيث سيتم الاستفادة من الحلول التقنية المتقدمة التي توفرها المجموعة.

وتطوِّر "البحر الأحمر الدولية" مجموعة من الوجهات التي تعد من أكبر المشاريع السياحية التي أطلقتها المملكة في إطار رؤيتها الطموحة 2030، والساعية إلى تنويع الاقتصاد وخلق فرص استثمارية جديدة، وهو الدور الذي تعمل مجموعة stc على دعمه عبر تمكين تحويل وجهات "البحر الأحمر الدولية" إلى مناطق سياحية ذكية تتمتع بتقنيات رقمية متطورة تساهم في تحسين جودة الحياة لزوار الموقع.

بهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، عليان بن محمد الوتيد: "تأتي هذه الاتفاقية استمراراً لدورنا الريادي كممكن وطني للتحول الرقمي، إذ يعد مشروع البحر الأحمر أحد أكبر المشاريع الوطنية التي نؤمن بأهمية تطويرها من خلال توفير تقنيات اتصال ذات معايير عالمية."

من جهته، قال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة "البحر الأحمر الدولية": "من الخدمات المميزة والتي صممت بطرق شخصية لزوارنا، إلى مراقبة البيئة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لطالما دعمت التقنية رؤيتنا لوجهتي "البحر الأحمر" و"أمالا". والآن، ومع هذه الاتفاقية، ستضمن تقنيات مجموعة stc قدرتنا على تلبية التوقعات العالية لزوَّارنا المميزين وتجاوزها، مع تحقيق طموحاتنا الرائدة في السياحة المتجددة".

وبهذه الاتفاقية، ستوفر مجموعة stc، مزود خدمة الاتصال في مشاريع "البحر الأحمر" ومشروع "أمالا"، كل من حلول التغطية الداخلية والخارجية، وستعمل المجموعة على تقديم حلول الاتصالات المتقدمة ذات الموثوقية العالية، والتي ستشمل تقديم خدمات الاتصال الثابتة والمحمولة المزودة بتقنيات G5 والتغطية الداخلية، بالإضافة إلى الاتصال بمراكز البيانات الخاصة بالمجموعة.

ويتخطي التعاون بين مجموعة stc وشركة "البحر الأحمر الدولية" توفير الاتصال، حيث قام الطرفان بتطوير خدمات ذكية لتعزيز التجارب الرقمية منها شحن المركبات الكهربائية باستخدام و VMS (البوابات الذكية)، ومركز قيادة الأمن البحري، ومحرك حجز شركة البحر الأحمر الدولية، وخدمات مركز الاتصال. بالإضافة إلى ذلك، ستُمكن stc العملاء من الاستفادة من شبكة الـ WiFi بشكل تلقائي.

وتعتبر هذه الاتفاقية استكمالاً لمساهمة مجموعة stc في دعم قطاع السياحة والسائحين عبر توفير تقنيات الاتصالات والمعلومات المتقدمة للزوار. وستساهم هذه الاتفاقية برفع مستوى خدمات التقنيات الذكية عبر الفنادق والمساكن الذكية والمجالات الزارعية من أجل تطوير ونمو الاقتصاد. وتخدم هذه الاتفاقية الاستراتيجية بين مجموعة stc وشركة "البحر الأحمر الدولية"، المستهدفات الوطنية بما يحقق النمو المستدام ويثرى حياة المجتمع.

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