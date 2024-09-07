الكويت: احتفالاً باليوم العالمي للأعمال الخيرية، وكجزء من حملتها المتواصلة "حياة متكاملة"، تعاونت ديليفرو مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية (IICO) وشركة الاتصالات الرائدة stc لدعم مجموعة من الأسر المحتاجة في مختلف أنحاء الكويت.

وبفضل الجهود التعاونية، حصلت الأسر المحتاجة على صناديق الطعام والمواد الغذائية الأساسية والعصائر المنعشة وبطاقات stc مسبقة الدفع.

علقت سهام الحسيني، المدير العام لشركة ديليفرو في الكويت وقطر، قائلة: "يعد اليوم العالمي للعما الخيري تذكيرًا بقوة المجتمع والعطاء. ويشرفنا العمل مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وstc في هذه المبادرة، التي تتماشى مع أهداف حملة "حياة متكاملة" لمعالجة انعدام الأمن الغذائي وإحداث تأثير إيجابي على حياة الأفراد الأكثر حاجة في المجتمع."

تم تصميم صناديق الطعام، المليئة بالعناصر المغذية والعصائر المنعشة، لتقديم الدعم للأسر، مع تقديم بطاقات الدفع المسبق من stc لتسهيل التواصل والاتصال.

وقال خالد الشعيب، مدير إدارة العمل التطوعي في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية: "إن تأثير هذه المبادرة يعكس بشكل واضح قوة الشراكة في إحداث فرق ملموس. نحن ممتنون لدعم ديليفرو وstc لهذه المبادرة، والتي ستقدم بلا شك الدعم الذي تشتد الحاجة إليه لدى العديد من الأسر."

وقالت دانة الجاسم، المدير العام للاتصالات المؤسسية في stc: "نحن في stc نؤمن باستخدام مواردنا لدعم المجتمعات التي نعمل بها. إن توفير البطاقات مسبقة الدفع هو طريقتنا في المساهمة في ربط الأسر بأحبائها. ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة الهادفة."

تهدف حملة "حياة متكاملة" من ديليفرو إلى توفير الأمن الغذائي للأسر في جميع أنحاء العالم. لمعرفة المزيد، يمكن للعملاء زيارة https://deliveroofulllife.com/ ومتابعة @deliveroo_kw على انستجرام.

حول ديليفرو

ديليفرو هي خدمة توصيل حائزة على عدة جوائز، تأسست عام ٢٠١٣ من قبل ويليام شو و جريج أورلوسكي. تعمل ديليفرو مع أكثر من ١٨٣,٠٠٠ من أفضل المطاعم المحبوبة والبقالات، بالإضافة إلى أكثر من ١٣٥,٠٠٠ سائق لتقديم أفضل تجربة توصيل طعام في العالم.

يقع المقر الرئيسي لشركة ديليفرو في لندن، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم. تعمل ديليفرو في ١٠ أسواق، بما في ذلك بلجيكا وفرنسا وهونغ كونغ وإيطاليا وأيرلندا وقطر وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والكويت، والمملكة المتحدة.

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