الرياض، شاركت مجموعة stc في منتدى مسك العالمي، أحد أكبر المنتديات الشبابية في العالم، كممكن للتحول الرقمي، حيث استعرضت المجموعة العديد من مبادراتها الرائدة لدعم الشباب والشركات الرقمية الناشئة، بما في ذلك مسرّعة الأعمال inspireU، التي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة في المملكة، وimpactU لدعم مشاريع ريادة الأعمال الاجتماعية والبيئية في مجال الاستدامة.

وقد ساهمت مسرعة الأعمال inspireUمنذ انطلاقها في عام 2015 في دعم وتطوير أكثر من 130 شركة رقمية ناشئة في مجالات متنوعة من خلال تزويد هذه الشركات بالموارد والاستشارات اللازمة في مراحل تأسيسها الأولى.

‎ومن جهتها، تدعم مسرعة ريادة الأعمال الاجتماعية impactU المشاريع الريادية بما يتماشى مع أهداف الاستدامة لمجموعةstc ، وتقدم الدعم لـ 15 شركة للحصول على الاستشارات والتدريب اللازم تحت إشراف أكثر من 40 مدرب. وتحظى المشاريع الناشئة ضمن impactU بدعم مالي يصل إلى 100 ألف ريال سعودي، إلى جانب الوصول المجاني إلى العديد من خدمات شركاء stc، وفرصة المشاركة في ورش العمل والمعارض المختلفة.

ويعكس تسليط الضوء على هاتين المبادرتين خلال المنتدى التزام مجموعة stc بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية.

يُذكر أن المنتدى أقيم في الرياض على مدار يومين تحت شعار "من الشباب لأجل الشباب"، ويُعد فعالية سنوية بارزة تنظمها مؤسسة محمد بن سلمان (مسك)، ويشكل منصة للنقاشات المثمرة وتبادل الأفكار والتواصل عبر مجموعة من القطاعات بهدف دعم الابتكار وتنمية إمكانيات شباب المملكة. وتؤكد الشراكة الاستراتيجية لمجموعة stc بصفتها الممكّن الرقمي لمنتدى مسك العالمي على أهمية دعم مبادرات الشباب لدعم التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

نبذة عن "مجموعة stc"

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا.

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