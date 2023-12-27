الرياض: وقعت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، مذكرة تفاهم مع شركة مرواس للإنتاج المرئي والمسموع؛ لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات التعليم وصناعة المحتوى والإنتاج الموسيقي. وتهدف المذكرة إلى تعزيز ثقافة الهوية السمعية السعودية، إلى جانب تطوير المهارات المحلية في الفنون والموسيقية والأداء الصوتي وصناعة المحتوى المسموع. وجرت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي لمجموعة stc بالرياض، وذلك بحضور محمد بن راشد أبا الخيل، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات المؤسساتية للمجموعة، وندى التويجري، الرئيس التنفيذي لشركة مرواس.

وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون في صناعة المحتوى المسموع كالبرامج والمدونات الصوتية (البودكاست)، وإطلاق الحملات التوعوية لصناع الفنون الموسيقية، إلى جانب تعزيز ثقافة الملكية الفكرية للمحتوى. ويشمل نطاق العمل بين الطرفين المجالات التعليمية من خلال التعاون بين أكاديمية stc ومرواس، إلى جانب قيام شركة مرواس بتطوير وتصميم وإنتاج المواد الصوتية والمقطوعات الموسيقية الخاصة بتعزيز الهوية السمعية لمجموعة stc.

بهذه المناسبة قال أبا الخيل: "تأتي هذه الاتفاقية الثنائية في إطار اهتمام مجموعة stc بتوسيع مجالات التمكين الرقمي للمنتج الثقافي السعودي عبر الاستفادة من القدرات الرقمية الهائلة للمجموعة وطاقاتها. ويواكب ذلك سعي المجموعة إلى تعميق آفاق التعاون مع الشركات والمؤسسات الوطنية في المجال الثقافي من أجل تعزيز الاعتماد على المحتوى المحلي، إضافة إلى تعزيز ظهور الهوية السعودية بشكل أكبر عبر قنوات التواصل للمجموعة."



من جانبها أشارت التويجري لأهمية الإتفاقية بقولها: "يفتح التعاون مع مجموعة stc نافذة كبيرة للتمكين الرقمي للمنتج الثقافي السعودي بجميع أنواعه. وسنعمل في مرواس على تنويع المحتوى المسموع بأفكار خلاقة مع فسح المجال أمام المواهب السعودية بشكل أكبر، إلى جانب توظيف الابتكار فيما يخص الهوية السمعية لمجموعة stc. إننا متفائلون بهذه الشراكة، وقد وجدنا اهتماماً من المجموعة بدعم الثقافة السعودية واعتبارها أحد أهم مصادر المحتوى المحلي."

يشار إلى أن هذه الاتفاقية جاءت استمراراً لاستثمار مجموعة stc في مجال المحتوى المحلي، وتمكينها للمواهب السعودية في صناعة المحتوى، مما يعكس دور المجموعة في تقديمها لمنتجات وخدمات مبتكرة ودعمها للمشاريع الواعدة، مما يساهم في إثراء حياة المجتمع.



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