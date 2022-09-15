ضمن إطار اتفاقيات التعاون البحثي والأكاديمي المشترك بين مجموعة stc الممكن الرقمي وجامعة الملك سعود، وقع الطرفان اتفاقية مذكرة تفاهم لتمكين التطوير والابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي.

تهدف المذكرة لتعزيز التعاون البحثي بين مجموعة stc وجامعة الملك سعود من خلال مشاركة الخبرات العريقة في مجال تنفيذ البرامج التدريبية والمشاريع البحثية في مجالات الذكاء الاصطناعي، سعياً لتمكين هذه التقنية في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وتبادل الاستشارات في مجالات الابتكار، وتطوير المشاريع المشتركة التي تُمكن التدريب والتطوير والأنشطة المبتكرة.

وقع الاتفاقية كل من وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور يزيد آل الشيخ، ونائب رئيس مجموعة stc وعميد أكاديمية stc الدكتورة موضي الجامع. ضمن مشاركة الطرفين في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي المقامة بمدينة الرياض خلال الفترة ما بين 13 و15 سبتمبر، والتي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" (SDAIA).

وقال الدكتور آل الشيخ: "نؤكد دور جامعة الملك سعود الريادي في تنمية القدرات الوطنية والبحث والابتكار والتميز في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية حيث تزخر الجامعة بالعلماء المتميزين والمراكز والكليات المتخصصة. واستمراراً لذلك توقع الجامعة مذكرة التفاهم مع أبرز الشركات الوطنية، وأبرزها مجموعة stc والتي نهدف فيها لخلق فرص تعاون متينة لتطوير القدرات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية".

وقالت الدكتورة موضي الجامع، نائب رئيس مجموعة stc وعميد أكاديمية stc "حرصاً منا على تطوير ودعم الكفاءات الوطنية، وقعنا مذكرة التفاهم مع جامعة الملك سعود، لخدمة شباب وشابات الوطن وتوجيه وتطوير كفاءاتهم في قطاع التكنولوجيا عموماً وتعزيز مؤهلاتهم في التقنيات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي

الجدير بالذكر أن أبرز المجالات التي سيعمل عليها الطرفين من خلال هذه الاتفاقية هي المدن الذكية والصيانة الوقائية، ومواكبة الأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار والمتمثلة بالريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل.

#بياناتشركات

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