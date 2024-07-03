الرياض، المملكة العربية السعودية: تواصل مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي في المملكة، تسخير خبراتها التقنية وحلولها المبتكرة لدعم وتعزيز نمو قطاع ألعاب الفيديو وتوفير تجربة غير مسبوقة لمحبي الألعاب والرياضات الإلكترونية، تماشياً مع جهودها المستمرة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية للألعاب والرياضات الإلكترونية.

وتحتل مجموعة stc مكانة متميزة على مستوى المنطقة في تعزيز التحول الرقمي الذي يمثل جزءاً لا يتجزأ من رؤية المملكة التي تهدف لإنشاء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، كما تؤدي دوراً محورياً في تعزيز موقع المملكة كمركز رقمي في المنطقة والعالم.

وبموجب اتفاقية استراتيجية مع مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، أصبحت المجموعة الشريك الرائد لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي تستضيفها المملكة وتنطلق فعالياتها غداً في الرياض. وستقدم هذه البطولة المنتظرة نمط التحدي عبر الألعاب المختلفة أو ما يعرف بنظام التجميع النقطي (Cross Gaming)، حيث سيتنافس نخبة من أهم محترفي الرياضات الإلكترونية في العالم ضمن مجموعة من أشهر الألعاب للفوز بأكبر جوائز مالية في تاريخ الألعاب الإلكترونية. وستقدم مجموعة stc تقنيات الاتصال والإنترنت المتطورة لدعم منافسات البطولة وتقديم أفضل بنية تحتية رقمية للاعبين المشاركين.

بنية تحتية رقمية متطورة

تتيح المجموعة من خلال خدماتها المتكاملة في قطاع الألعاب سهولة تبادل البيانات وخدمات اتصال عالية السرعة، مدعومة بشبكات الجيل الخامس 5G. وبفضل استثماراتها الكبيرة في البنية التحتية الرقمية، تمكنت المجموعة من تزويد 90% من المدن الكبرى في المملكة بتقنيات الجيل الخامس 5G.

وإلى جانب ذلك، تشكل مراكز البيانات وحلول الاستضافة التي تقدمها المجموعة خدمات متكاملة مثل الاستضافة المخصصة للخادم، والتخزين/شبكة تخزين، وموازن التحميل، والنسخ الاحتياطي، والأمن القابل للإدارة. وتترافق الاستضافة مع تجميع المعدات المادية في مراكز البيانات التي توفر طاقة كاملة ووفرة بالتيار الكهربائي ما يعزز موثوقية الخدمة. كما تعمل مراكز البيانات التابعة للمجموعة وفقاً لأعلى المعايير العالمية التي تضمن تحقيق أفضل مستويات الأداء.

وتنعكس الخدمات والعروض المميزة التي تقدمها مجموعة stc لمحبي الألعاب الإلكترونية من خلال منصة stc play التي تضم محتوى غنياً ومتجراً لتسوق ملحقات الألعاب والمنتجات الرقمية، وتساعد المستخدمين على خوض منافسات رائعة. وتتيح المنصة أيضاً سهولة الاتصال بين اللاعبين من خلال مزايا الدردشة المدمجة، ما يوفر تجربة ألعاب تفاعلية متميزة.

تمثل هذه التقنيات دليلاً على التزام المجموعة بتعزيز التميز في شبكات الاتصال وتسخير البيانات الضخمة والتقنيات المؤتمتة، في الوقت الذي تواصل فيه المجموعة توسيع استثماراتها بهدف تحسين عمل الشبكات ودعم خدمات الاتصال والأداء، وتقديم تجربة متميزة واستثنائية لعشاق الألعاب الإلكترونية في المنطقة.

نبذة عن مجموعة stc:

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.

للمزيد من المعلومات عن مجموعة stc:

https://www.stc.com.sa/

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