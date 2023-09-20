الرياض: اختتمت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي في المنطقة، مشاركتها في مؤتمر ومعرض سيتي سكيب العالمي 2023، الذي عقد في مركز المعارض والمؤتمرات تحت شعار "مستقبل المدن الذكية". واستعرضت المجموعة حلولها الرقمية المبتكرة في إدارة مرافق المدن الذكية والتطوير العقاري واستدامة المدن، التي قدمتها من خلال 3 شركات تابعة هي "solutions by stc" و"iot squared" و"عقالات". وشهدت المشاركة توقيع المجموعة وشركاتها التابعة لعدد من اتفاقيات الشراكة ومذكرات تفاهم.

حيث وقعت مجموعة stc اتفاقيتي شراكة مع شركة روشن للتطوير العقاري. تتعلق الاتفاقيتان بقيام المجموعة بتجهيز البنية التحتية الرقمية لمشاريع روشن في مختلف أنحاء المملكة. وتساهم الاتفاقيتان في تسريع تحول تلك المشاريع إلى مجتمعات رقمية حديثة.

كما وقعت شركة solutions by stc، الشركة الرائدة في تمكين التحوّل الرقمي في المملكة، مذكرة تفاهم مع شركة "عقالات"، الذراع الاستثماري العقاري لمجموعة stc. وتتعلق المذكرة بتوفير حلول رقمية متقدمة للمدن والمجمعات الذكية والتطوير العقاري. وتتضمن الشراكة الالتزام بالتشريعات والمعايير المتبعة في تطوير المدن الذكية، إلى جانب مشاركة أفضل الممارسات في قطاع المدن الذكية ومعالجة التحديات التنظيمية. وذلك ضمن مشاركتها واستعراض أحدث حلولها في المدن الذكية ومن أبرزها المركبات الذكية ذاتية القيادة (smart vehicle)، تمكين المدن الذكية بالشبكات الآمنة (naas by nile secure)، حلول جودة المياه (water quality)، الأعمدة الذكية بتقنية الجيل الخامس (5G smart pole)

من جانبها، وقعت شركة iot squared، المزود لحلول وتقنيات إنترنت الأشياء، مذكرتي تفاهم مع كلا من "عقالات" و"عزوم" المتخصصة في الحياة الذكية والذكاء الاصطناعي للأشياء. وتتعلق المذكرتان بالتعاون في الاستفادة من حلول إنترنت الأشياء وتطوير وإيجاد صيغ لتطوير آفاق الأعمال. بينما وقعت شركة "عقالات" مذكرتي تفاهم مع شركة الفنار ومجموعة المهندس القابضة في مجال التعاون ضمن قطاع التطوير العقاري.

ومثلت المشاركة من جانب مجموعة stc والشركات التابعة لها، فرصة لإبراز قدراتها في التنبؤ بمستقبل التحول الرقمي والمدن الذكية، إلى جانب إعادة تعريف أساليب الحياة عبر إدخال تقنيات وحلول تقنية مبتكرة. كما ركزت الحلول والمنتجات على مفاهيم الاستدامة وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة بهدف تمكين النمو المستدام.

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