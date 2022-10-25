لنشر برامج المعرفية الالكترونية

نفذت مجموعة stc, مُمكّن رقمي في المنطقة، احدى أهم عمليات نشر حلول البرمجيات المعرفية القائمة على الذكاء الاصطناعي مع شركة إريكسون (NASDAQ: ERIC) وذلك بهدف تحسين تجربة العملاء وأداء الشبكة للاستفادة من التقنيات الحديثة التي أضيفت للشبكة من خلال الاستفادة من الأتمتة والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة لشبكات الجيلَين الرابع والخامس بكل دقة، والعمل من خلالها على تحسين جودتها بصورة استباقية لرفع تجربة المستخدم.

وقال المهندس محمد البدراني، نائب الرئيس لقطاع التشغيل في مجموعة stc: تلتزم مجموعة stc بتزويد العملاء بتجارب سلسة لأداء الشبكة. اعتمدت مجموعة stc أحدث التقنيات من إريكسون لضمان الدعم الاستباقي ورفع مستوى تجارب العملاء، حتى في أوقات زيادة حركة المرور على الشبكة".

كما يساهم حل البرمجيات المعرفية المعتمد على الذكاء الاصطناعي في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للأنشطة التشغيلية، على سبيل المثال من خلال استخدام اختبار محرك افتراضي وتحليل تلقائي للطيف عن بُعد. بالإضافة إلى ذلك، قامت مجموعة stc بنشر الذكاء الاصطناعي المبني على الجيل الخامس إمكانات تحليل الأسباب الجذرية لتقنية لتمكين تجربة 5G بشكلٍ أفضل لمشتركيها ومستخدمي الشبكة".

ويقول هاكان سارفيل, نائب الرئيس ورئيس وحدة عملاء stc ورئيس إريكسون السعودية ومصر في إريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا: "تدمج التقنيات المعرفية، البيانات الضخمة مع خبرة فريدة في الشبكة لتقديم سرعة ودقة غير مسبوقة على نطاق واسع لدى العمليات القائمة على التنبؤ الذكي بمتطلبات تحسين الشبكة بشكل استباقي. وبثقة مجموعة stc المستمرة في تقنيتنا، تمكنا من تقديم أفضل وأحدث الحلول، مما يوفر لمجموعة stc تقديم شبكة سلسة ومحسنة تضمن خدمات انسيابية."

ان نشر هذه الحلول تُمكِّن ومجموعة stc من الاستفادة من محفظة تطبيقات "محسّن الأداء" (Performance Optimizers) من إريكسون لتحليل وتحسين الأداء في المستقبل. وتستخدم مُحسِنات أداء إريكسون التكنولوجيا الرقمية المزدوجة، تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل أنظمة التعلم المعزز وأنظمة التنبؤ الذكي، لتقديم توصيات تحسين شبكة الهاتف المحمول بشكل استباقي وحل مشكلات أداء الشبكة المحددة، مما يتيح تجربة فائقة للمشتركين، مع تقليل تكاليف التشغيل.

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نبذة عن مجموعة stc:

مجموعة stc هي شركة رائدة في المجال الرقمي، تركز دائمًا على الابتكار وتطوير الحلول الرقمية لإثراء التجربة الرقمية لعملائها. تقدم مجموعة stc حلول متنوعة لتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية في فئات مختلفة، وتبرز مبادرتها في التحول الرقمي على الصعيدين الوطني والإقليمي. تركز مجموعة stc على تنفيذ المبادرات جنبًا إلى جنب مع اغتنام الفرص الحالية والمستقبلية لتعزيز الاستدامة والابتكار وتمكين الأفراد.

عن إريكسون

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والبرمجيات والخدمات السحابية، والحلول اللاسلكية للمؤسسات، ومنصة الاتصالات العالمية، والتقنيات والأعمال الجديدة، وذلك لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار بتوفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. تدرج أسهم شركة إريكسون في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك on.comswww.erics