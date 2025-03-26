مكة المكرمة: أعلنت مجموعة stc الممكن الرقمي، عن تسجيل نمو رقمي لافت في مؤشرات استخدام شبكتها خلال شهر رمضان الحالي بمنطقة الحرم المكي، حيث ارتفعت حركة البيانات بنسبة 36% مقارنة بالفترة نفسها من العام 1445، كما سجلت حركة بيانات الجيل الخامس 5G زيادة بنسبة 52%، إلى جانب نمو في حجم المكالمات الصوتية بنسبة 12%، مما يعكس جاهزية الشبكة وفعالية الاستثمارات التقنية في مواسم الذروة

وفي إطار سعيها المستمر لتعزيز التجربة الرقمية في الحرمين الشريفين، فعّلت stc حلول الذكاء الاصطناعي في إدارة الشبكة وتحسين جودة الخدمة بشكل لحظي، من خلال تقنيات التنبؤ بالاستهلاك، وتحليل الحركة، وتوزيع الأحمال تلقائياً، ما ساهم في رفع كفاءة الاستجابة وتقديم أداء شبكي عالي الاعتمادية حتى في أوقات الذروة.

كما وفّرت المجموعة مترجمين بعدة لغات في منافذ البيع المحيطة بالحرمين لتسهيل التواصل مع الزوار من مختلف الجنسيات، إلى جانب تطبيقات ذكية مدعومة بتقنيات التعرف على الصوت والترجمة الفورية، بما يعزز من تجربة المستخدم ويرتقي بجودة الخدمات الرقمية المقدمة.

واعتمدت مجموعة stc على بنية تحتية تعتمد على الأتمتة والذكاء الاصطناعي لإدارة العمليات، والتفاعل مع متغيرات الطلب بشكل مباشر، مما مكّن من ضمان استمرارية الخدمة وتوسيع القدرة التشغيلية دون التأثير على جودة الأداء.

وبالاستناد إلى مؤشرات الأداء التراكمية منذ عام 1444، حققت المجموعة نمواً نوعياً تمثل في ارتفاع حركة البيانات بنسبة 89%، وزيادة استخدام شبكة الجيل الخامس بنسبة 224%، بالإضافة إلى نمو في حجم المكالمات الصوتية بنسبة 26%، في دلالة واضحة على تطور البنية التقنية وكفاءة الشبكة في تلبية الطلب المتزايد خلال المواسم عالية الاستخدام.

وانطلاقاً من التزام مجموعة stc بدورها الوطني والمجتمعي، نفذت مبادرة تطوعية في مكة المكرمة و المدينة المنورة، شارك فيها عدد من منسوبيها لخدمة ضيوف الرحمن، ضمن إطار متكامل يجمع بين التحول الرقمي والتمكين الإنساني، ويعكس دور المجموعة في دعم تجربة الزوار والمعتمرين من كافة النواحي التقنية والمجتمعية.

لتؤكد المجموعة أداء دورها في تمكين رحلة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان بمنظومة خدماتها الرقمية والحلول الذكية لخدمة ملايين المعتمرين والزوار في أطهر بقاع الأرض، لتظل لحظاتهم الروحانية متصلة، ومشاعرهم قريبة من أحبّتهم.

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