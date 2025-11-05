تمكين تقنيات المدن الذكية من خلال تطبيقات إنترنت الأشياء، والتنقل الذكي، والرصد البيئي، وإدارة العمليات الحضرية، ضمن إطار عمل متطور للأمن السيبراني.

الرياض، أعلنت مؤسسة حديقة الملك سلمان و مجموعة stc ,الممكن الرقمي في المنطقة, عن توقيع شراكة إستراتيجية تمتد لخمس سنوات، تهدف إلى تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة وتوفير حلول موثوقة للأمن السيبراني ضمن مشروع حديقة الملك سلمان، أحد مشاريع الرياض الكبرى وأكبر الحدائق الحضرية في العالم.

تجسّد هذه الشراكة التزام المملكة بتطوير مدنها لتكون من أبرز الوجهات العالمية للعيش والسياحة، عبر الإسهام في تحويل حديقة الملك سلمان إلى نموذج رائد في مجالات الابتكار والاستدامة، بما يعزز جودة الحياة للسكان والزوار، ويدعم طموحات مدينة الرياض لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة للعيش على مستوى العالم.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستوفر مجموعة stc بنية تحتية رقمية متقدمة تشمل شبكة محايدة للمشغلين، مدعومة بأحدث تقنيات الاتصالات الثابتة والمتنقلة. كما سيتم تركيب أكثر من 20 برجًا للاتصالات المتنقلة، إلى جانب أنظمة حلول التغطية الداخلية، لتوفير تغطية شاملة لشبكة الجيل الخامس (5G) واتصال داخلي عالي الكفاءة. وستُنفذ stc شبكة توصيل الألياف الضوئية إلى الوجهة النهائية (FTTx)، لتقديم خدمات اتصالات فائقة الجودة لأكثر من 27 ألف وحدة سكنية وآلاف الشركات داخل نطاق الحديقة.

وتتضمن الشراكة أيضًا دمج تقنيات المدن الذكية داخل الحديقة، لتمكين تطبيقات إنترنت الأشياء، والتنقل الذكي، والرصد البيئي، وإدارة العمليات الحضرية بكفاءة. وستُدار المنظومة الرقمية للحديقة من خلال إطار عمل متقدم للأمن السيبراني، يوفر حماية استباقية عبر الكشف الفوري عن التهديدات والتصدي لها، بما يضمن أعلى مستويات الأمان والاستقرار الرقمي.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال رئيس قطاع الخدمات المشتركة لمؤسسة حديقة الملك سلمان، الأستاذ معتز الفقير :

"تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة stc خطوة محورية في ترسيخ مكانة الحديقة كوجهة عالمية مدعومة ببنية تحتية رقمية متقدمة. وانسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ستوفر الحديقة بيئة مبتكرة وصحيّة ونابضة بالحياة، تجسد معايير جديدة في الاستدامة والتحول الرقمي."

من جانبه، أضاف الرئيس التنفيذي لوحدة الاعمال لمجموعة stc المهندس رياض معوض :"نفخر بالشراكة مع مؤسسة حديقة الملك سلمان لدعم هذا المشروع الوطني الطموح. ومن خلال توفير بنية تحتية رقمية متقدمة وحلول ذكية متكاملة، نؤكد التزامنا بدعم التحول الرقمي وتمكين المدن الذكية في المملكة."

تعكس هذه الشراكة التزام الطرفين بتحقيق الابتكار والاستدامة، وتعزيز جودة الحياة من خلال حلول رقمية متقدمة ترتقي بتجربة الزوار، وتدمج بين أسلوب الحياة العصري والبنية التحتية الذكية، ضمن بيئة آمنة وموثوقة في قلب العاصمة الرياض.

عن حديقة الملك سلمان:

تُمثل حديقة الملك سلمان أحد أكثر مشاريع التطور الحضري طموحًا وتحوّلاً على مستوى العالم، حيث تجمع بين الإنسان والطبيعة والمدينة في تناغم فريد. وتشكّل الحديقة، بموقعها الاستراتيجي في قلب الرياض، مساحة خضراء شاسعة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع بناء مجتمع صحي وحيوي متوازن. تمتد الحديقة على مساحة 16.7 كيلومتر مربع، وتقدّم مجموعة متنوعة من المرافق والأنشطة التي تشمل مجالات الثقافة والفنون، الترفيه، الرياضة، إلى جانب مرافق تجارية وسكنية متكاملة. وستوفر حديقة الملك سلمان وجهة نابضة بالحياة للزيارة والاستكشاف، والعمل والعيش، بما يعيد تعريف أسلوب الحياة الحضرية؛ حيث تتحول النزهة العادية في الشارع إلى رحلة في قلب الطبيعة.

نبذة عن "مجموعة stc"

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.

-انتهى-

