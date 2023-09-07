الرياض: وقعت stc play، ذراع الألعاب الإلكترونية للممكن الرقمي في المنطقة stc والمنصة الرائدة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع فريق الرياضات الإلكترونية المحترف والعالمي جيكي (Geekay) اتفاقية رعاية استراتيجية بهدف تعزيز دور قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. أتت هذه الرعاية استمراراً لتوفير وخلق فرص تفاعلية واستثنائية لجمهور الألعاب والرياضات الإلكترونية.

تهدف الاتفاقية إلى توفير فرص توافق تطلعات جمهور ولاعبي الألعاب والرياضات الإلكترونية عبر تدشين مختلف البطولات برعاية stc play وفريق جيكي (Geekay) المحترف. وشارك الفريق في عدد من البطولات كما حصل على 19 جائزة. تسعى stc play إلى تسخير جهودها في نشر ثقافة الألعاب والرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر هذه الاتفاقية وفق خطط تتماشى مع استراتيجيتها.

وأتت الرعاية كخطوة ملموسة لدعم استمرارية وتمكين قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، ولخلق تجربة مثالية لجمهور الرياضات الإلكترونية عبر توفير العديد من المصادر التي ستساعد في تطوير مجتمع اللاعبين بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويعتبر فريق جيكي (Geekay) أحد الفرق الإلكترونية المحترفة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية والذي يهدف إلى دعم اللاعبين المحليين وهواة الألعاب والرياضات الإلكترونية، كما يضم الفريق عدداً كبيراً من اللاعبين المحترفين. يعتبر فريق جيكي (Geekay) أحد وأكثر الفرق المرغوبة لدى جهور الرياضات والألعاب الإلكترونية في المنطقة. تُعرف stc play برعاياتها وشراكاتها المثمرة في دعم قطاع الألعاب والإلكترونية في المملكة العربية السعودية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتوفيرها للموارد والمصادر اللازمة. وتعتبر هذه الاتفاقية فرصة مثالية وتعاونية مع فريق جيكي (Geekay) لتبادل الخبرات مع مختلف المتابعين واللاعبين والجمهور.

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عن stc play:

هي ذراع الممكن الرقمي في المنطقة stc في قطاع الألعاب الإلكترونية، توفر منصة stc play للاعبين فرصة اكتشاف المحتوى الرقمي الغني والمنشور من قبل اللاعبين والمستخدمين، وتصفح أقسام اللعب المختلفة، وتسوق أجهزة وإكسسوارات الألعاب والمنتجات الرقمية مثل القسائم الشرائية، بالإضافة إلى إنشاء أو الانضمام إلى البطولات المفتوحة ضد اللاعبين الآخرين. كما توفر المنصة ميزة المحادثة لتسهيل التفاعل بين اللاعبين. وقد حصلت على العديد من الجوائز في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأنشطتها ومبادراتها التي لا حصر لها.

- www.stcplay.com.sa.

عن فريق Geekay:

فريق جيكي (Geekay) هو فريق محترف ألعاب ورياضات إلكترونية ومنظومة بارزة. يقع مقر الفريق في المملكة العربية السعودية، كما يضم عدداً من اللاعبين المحترفين والمحليين. يواصل الفريق المحترف جهوده في تعزيز دور الرياضات الإلكترونية ويتبنى ثقافة الرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط عبر البطولات المجتمعية والأنشطة التنافسية والشراكات الإستراتيجية.

https://www.geekayesports.com/