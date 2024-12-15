المنامة، البحرين: عقدت stc البحرين، المُمَكِّنُ الرقمي، مذكرة تفاهم مع شركة هواوي، الشركة الرائدة عالمياً في تزويد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، بهدف إطلاق النسخة الرابعة من ’برنامج تنمية القدرات التقنية‘، إذ تأتي هذه الشراكة في إطار حرص stc البحرين على تأهيل الكفاءات الوطنية والدفع بعجلة الابتكار الرقمي تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

ويهدف البرنامج إلى تقديم تدريب شامل في مختلف التخصصات التقنية، أبرزها الاتصال الشبكي، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات الحديثة.

كما سيتمكن المتدربين -من خلال مذكرة التفاهم- من الاطلاع على عروض التكنولوجيا المتميزة، مما يتيح لهم فرصة التعرف بشكل مباشر على أحدث التطورات في هذا المجال، وفهم أكبر لعالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى التعرف على أفضل الممارسات لديهم.

وبناء على ما تحقق من نجاحات خلال النسخ الثلاث السابقة، فسيواصل البرنامج تعزيز أثره ليقدم دعماً تقنياً شاملاً لمختلف الأقسام، وتشمل: قطاع الرقمية، وقطاع الأعمال، وقطاع النواقل والمشغلين، وقطاع المستهلكين، وخدمة العملاء.

وفي هذا الصدد، صرّح المهندس فهد العويني، رئيس قطاع الموارد البشرية لدى شركة stc البحرين، قائلاً: "إننا في stc البحرين حريصون على ترسيخ ثقافة التعلم والتطوير المستمرين لدى كوادرنا من خلال تأهيلهم وتدريبهم لبلوغ طموحاتهم على نحو يمكّنهم من رسم مستقبل رقمي مشرق لمملكة البحرين. وما تعاوننا مع شركة هواوي إلا دليل على التزامنا بتطوير كوادرنا ومدّهم بأحدث المهارات اللازمة للدفع بعجلة الابتكار وإحداث ثورة في مشهد الاتصالات تماشياً مع استراتيجيتنا للتحول الرقمي."

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعاون مع شركة هواوي يأتي في إطار حرص stc البحرين على تأهيل الكفاءات الوطنية من خلال تزويدهم بالمعارف والخبرات التقنية بما يعزز من مسيرة التحول الرقمي والدفع بعجلة الابتكار والنمو الاقتصادي بالمملكة.

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