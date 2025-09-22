المنامة، البحرين، أعلنت stc pay، إحدى المحافظ الرقمية الرائدة في مملكة البحرين والمرخصة من مصرف البحرين المركزي، عن تحديث إجراءات صرف الأجور لتتواءم مع متطلبات نظام حماية الأجور المطور، في خطوة تهدف إلى مواصلة دعم جهود تعزيز كفاءة آلية صرف الأجور، وبما يسهم في حفظ حقوق جميع الأطراف ضمن بيئة عمل أكثر استقراراً.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، أكد المهندس خالد العصيمي رئيس مجلس إدارة stc pay والرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين، أن انضمام الشركة إلى نظام حماية الأجور المطوّر يمثل نقلة هامة في تعزيز الشفافية وحماية حقوق العاملين في مملكة البحرين، ويجسد التزام stc pay بتقديم حلول مالية رقمية مبتكرة تدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة وتعزز نمو بيئة أعمال أكثر ثقة وشفافية.

وتساهم stc pay عبر دمج منصتها المالية الرقمية بما يتيح للشركات والموظفين الوصول إلى بيانات الأجور بطريقة أكثر كفاءة، مواصلةً تعزيز الشمول المالي في المملكة باستخدام تقنيات مبتكرة ترسخ الشفافية والالتزام.

ومن خلال هذه الخطوة، تواصل stc pay تطوير عملياتها الداعمة لاقتصاد متقدم قائم على التكنولوجيا، والمساهمة في توفير بيئة عمل أكثر عدلاً وأماناً للجميع. وكونها المحفظة الرقمية الشاملة الوحيدة في مملكة البحرين، تعمل stc pay بشكل استباقي على تلبية الحاجة المتزايدة إلى حلول دفع فورية ومتنقلة. ومن خلال التعاون مع الجهات الحكومية والشركاء التقنيين، نجحت stc pay في دمج تقنيات الهاتف المحمول والتقنيات الرقمية، بما يمكّن المجتمع من الاستفادة من منظومة مالية متكاملة توفرها المنصة.

