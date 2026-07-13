المنامة، البحرين أعلنت stc pay، إحدى المحافظ الرقمية الرائدة بالمملكة، إبرامها شراكة استراتيجية مع شركة ’PIE‘، وهي شركة بحرينية متخصصة في حلول التكنولوجيا المالية والمدفوعات ومرخصة من مصرف البحرين المركزي، بهدف إتاحة خدمة الدفع برمز الاستجابة السريعة (QR) لعملائها من خلال أجهزة نقاط البيع التابعة لـ ’PIE‘ في مختلف أنحاء المملكة، الأمر الذي من شأنه أن يربط قاعدة عملاء stc pay المتنامية بشبكة المتاجر التابعة لـ’PIE‘، ويتيح لهم إنجاز معاملاتهم المالية بكل يسر وأمان عبر مختلف قطاعات التجزئة والضيافة والخدمات، وذلك انطلاقاً من حرص stc pay على توسعة نطاق حلول الدفع الرقمية وتعزيز الشمول المالي، بما يسهم في الدفع بعجلة التحول الرقمي بالمملكة ودعم توجهاتها نحو اقتصاد رقمي لا نقدي.

وبموجب هذه الشراكة، سيتسنى لعملاء stc pay إتمام عمليات الدفع بكل يسر من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الظاهر على أجهزة نقاط البيع التابعة لـشركة ’PIE‘، حيث تُنجَز المعاملات بشكل فوري وآمن من دون الحاجة إلى استخدام النقد أو البطاقات المصرفية. وفي المقابل، تتيح هذه الخطوة للتجار اعتماد وسيلة دفع مبتكرة تواكب احتياجات المستهلكين، إلى جانب الوصول إلى شريحة أوسع من العملاء من خلال ربطهم بقاعدة عملاء stc pay. ومن شأن هذا التعاون أن يسهم في قطاع المدفوعات الرقمية، من خلال تيسير إجراءات الدفع وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في قطاع المدفوعات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية لقطاع الأعمال، ودعم التوجه نحو اقتصاد رقمي لا نقدي.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد ميتن زافراك، الرئيس التنفيذي لشركة stc pay البحرين، قائلاً: "يأتي تعاوننا مع شركة ’PIE‘ في إطار حرصنا على الدفع بمسيرة التحول نحو اقتصاد لا نقدي بمملكة البحرين، إذ نسعى من خلال توسعة نطاق قبول المدفوعات عبر رمز الاستجابة السريعة (QR)، إلى إثراء تجربة عملائنا من الأفراد وقطاع الأعمال، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية الآمنة والميسرة. كذلك تعكس هذه الخطوة التزامنا الراسخ بدعم الشمول المالي والمساهمة في تسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد رقمي لا نقدي."

ومن جانبه، صرّح السيد شبير مودي، المدير العام لشركة ’PIE‘، قائلاً: "نواصل في PIE التزامنا بتطوير الحلول المالية الرقمية في مملكة البحرين من خلال تقديم حلول دفع مبتكرة تلبي احتياجات التجار والعملاء على حد سواء. وتمثل شراكتنا مع stc pay خطوة مهمة نحو توسيع نطاق قبول المدفوعات عبر رمز الاستجابة السريعة (QR) على أجهزة نقاط البيع التابعة لنا، مما يتيح للتجار توفير تجربة دفع أسرع وأكثر سهولة لعملائهم. ومن خلال هذا التعاون، نساهم في دعم توجه مملكة البحرين نحو التحول الرقمي وتعزيز الاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية بما يدعم رؤية المملكة نحو التطور الرقمي و المالي.".

وتجدر الإشارة إلى أن stc pay تحرص، من خلال تعاونها مع شركة ’PIE‘، على الارتقاء بمنظومة المدفوعات الرقمية بالمملكة من خلال طرحها حلول دفع آمنة ومبتكرة تلبي احتياجات عملائها من الأفراد وقطاع الأعمال، على نحو يدعم مسيرة التحول الرقمي، ويعزز مكانة المملكة في طليعة الابتكار المالي الرقمي على مستوى المنطقة.

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