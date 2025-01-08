المنامة، البحرين: أعلنت stc pay، المحفظة الإلكترونية الأكثر ابتكاراً وسهولةً في الوصول للمعاملات المالية الرقمية في البحرين، عن تعاونها مع ماستركارد للاستفادة من المنظومة الشاملة لقدرات تحويل الأموال التي توفرها منصة ماستركارد Move، لتصبح بذلك أول شركة في البحرين تقدم تحويلات مالية آمنة وفعّالة إلى "علي باي" Alipay، منصة الدفع عبر الإنترنت الرائدة في الصين والتابعة لمجموعة Ant Group.

ويأتي هذا التعاون في أعقاب ربط ماستركارد Move بمنصة "علي باي" Alipay في وقت سابق من هذا العام لتمكين التحويلات الدولية السريعة والآمنة.

ويمثل التعاون خطوة هامة وحاسمة لتعزيز محفظة stc pay، ويتماشى مع التعاون التجاري الاستراتيجي بين البحرين والصين. كما أنه يسهم في تحقيق أقصى قدر من الاستفادة للعملاء والشركات من خلال تزويدهم بخدمات تحويل موثوقة، وتمكين المعاملات المالية الآمنة بين البلدين.

وبهذه المناسبة، قال المهندس خالد العصيمي، رئيس مجلس إدارة stc pay والرئيس التنفيذي لشركةstc البحرين : "تعمل stc pay، عبر الاستفادة من التعاون الاستراتيجي مع ماستركارد وشبكاتها وخدماتها العالمية الواسعة، على توسيع منظومتها الرقمية لتوفير المزيد من الخيارات والمرونة للعملاء والشركات. ويؤكد هذا التعاون على التزامنا بدعم وتمكين عملائنا من خلال التحويلات المالية الدولية الآمنة والشفافة".

ومن جانبه، قال أونور كورسون، رئيس قسم منصات الدفع الجديدة في شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد: "تمكّن ماستركارد العملاء والشركات في جميع أنحاء العالم من الوصول إلى مكان بضغطة زر، مما يوفر مزيداً من الراحة والثقة والأمان. وبناءً على التزامنا المشترك بتعزيز الاقتصاد الرقمي وتشجيع الأفراد لاستخدام هذه الخدمات المتطورة، يأتي التعاون مع stc pay ليمثل تحولاً كبيراً في مجال تعزيز المدفوعات العابرة للحدود بطريقة سريعة وفعالة بين البحرين والصين".

وتمثل محفظة ماستركارد Move منظومة متكاملة من خدمات تحويل الأموال التي توفرها ماستركارد، وتتيح للبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية والعملاء، مجموعة واسعة ومتنوعة من تجارب الدفع المتطورة محلياً ودولياً. وتغطي المحفظة 180 دولة، وتدعم التعامل بأكثر من 150 عملة، وتسهل عمليات تحويل الأموال إلى وجهات مختلفة حول العالم.

ومن خلال استخدام حلول ماستركارد Move المبتكرة، تصبح STC Pay المحفظة الرقمية الشاملة والوحيدة في البحرين لجميع أنواع المعاملات المالية الرقمية. ومع توفيرها منصة دفع تتميز بالسرعة والآمان والفعالية، تواصل STC Pay توسيع عروض محفظتها، ما يوفر للمشتركين إدارة الإنفاق بشكل أكثر كفاءة.

نبذة عن ماستركارد

تلتزم ماستركارد بدعم التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مستدامة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تساهم تكنولوجيا ماستركارد الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

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نبذة عن منصة "ماستركارد Move"

وتمثل منصة "ماستركارد Move" منظومة شاملة لقدرات تحويل الأموال، تدعم مجموعة متنوعة من تجارب الدفع، بدءًا من المدفوعات الشخصية وحتى عمليات التحويل ومدفوعات الأعمال. وتغطي خدمات المنصة ما يقرب من 10 مليارات نقطة دفع، مما يتيح الوصول إلى نحو 4.8 مليار شخص حول العالم، بما يعادل أكثر من 95% من السكان الذين يمتلكون حسابات مصرفية. وتوفر هذه المنصة حلولًا متكاملة لتلبية مختلف احتياجات تحويل الأموال عبر مجموعة من المدفوعات والمعاملات المالية.

تشمل خدمات ماستركارد عبر الحدود، كجزء من منصة "ماستركارد Move"، مجموعة من المنتجات التي تقدمها شركة Mastercard Transaction Services (US) LLC، المعروفة تجارياً باسم New York Bay Remittance، والمسجلة تحت رقم NMLS ID# 900705. وقد حصلت هذه الشركة على ترخيص كشركة لتحويل الأموال من "إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك"، بالإضافة إلى تقديم خدماتها من خلال شركاتها التابعة الحاصلة على التراخيص اللازمة.

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