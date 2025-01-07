

المنامة، البحرين: أعلنت stc pay، المحفظة الإلكترونية الأكثر ابتكاراً وسهولةً في الوصول للمعاملات المالية الرقمية في البحرين، عن تعاونها مع ماستركارد للاستفادة من المنظومة الشاملة لقدرات تحويل الأموال التي توفرها منصة ماستركارد Move، لتصبح بذلك أول شركة في البحرين تقدم تحويلات مالية آمنة وفعّالة إلى "علي باي" Alipay، منصة الدفع عبر الإنترنت الرائدة في الصين والتابعة لمجموعة Ant Group.

ويأتي هذا التعاون في أعقاب ربط ماستركارد Move بمنصة "علي باي" Alipay في وقت سابق من هذا العام لتمكين التحويلات الدولية السريعة والآمنة.

ويمثل التعاون خطوة هامة وحاسمة لتعزيز محفظة stc pay، ويتماشى مع التعاون التجاري الاستراتيجي بين البحرين والصين. كما أنه يسهم في تحقيق أقصى قدر من الاستفادة للعملاء والشركات من خلال تزويدهم بخدمات تحويل موثوقة، وتمكين المعاملات المالية الآمنة بين البلدين.

وبهذه المناسبة، قال المهندس خالد العصيمي، رئيس مجلس إدارة stc pay والرئيس التنفيذي لشركةstc البحرين : "تعمل stc pay، عبر الاستفادة من التعاون الاستراتيجي مع ماستركارد وشبكاتها وخدماتها العالمية الواسعة، على توسيع منظومتها الرقمية لتوفير المزيد من الخيارات والمرونة للعملاء والشركات. ويؤكد هذا التعاون على التزامنا بدعم وتمكين عملائنا من خلال التحويلات المالية الدولية الآمنة والشفافة".

ومن جانبه، قال أونور كورسون، رئيس قسم منصات الدفع الجديدة في شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد: "تمكّن ماستركارد العملاء والشركات في جميع أنحاء العالم من الوصول إلى مكان بضغطة زر، مما يوفر مزيداً من الراحة والثقة والأمان. وبناءً على التزامنا المشترك بتعزيز الاقتصاد الرقمي وتشجيع الأفراد لاستخدام هذه الخدمات المتطورة، يأتي التعاون مع stc pay ليمثل تحولاً كبيراً في مجال تعزيز المدفوعات العابرة للحدود بطريقة سريعة وفعالة بين البحرين والصين".

وتمثل محفظة ماستركارد Move منظومة متكاملة من خدمات تحويل الأموال التي توفرها ماستركارد، وتتيح للبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية والعملاء، مجموعة واسعة ومتنوعة من تجارب الدفع المتطورة محلياً ودولياً. وتغطي المحفظة 180 دولة، وتدعم التعامل بأكثر من 150 عملة، وتسهل عمليات تحويل الأموال إلى وجهات مختلفة حول العالم.

ومن خلال استخدام حلول ماستركارد Move المبتكرة، تصبح STC Pay المحفظة الرقمية الشاملة والوحيدة في البحرين لجميع أنواع المعاملات المالية الرقمية. ومع توفيرها منصة دفع تتميز بالسرعة والآمان والفعالية، تواصل STC Pay توسيع عروض محفظتها، ما يوفر للمشتركين إدارة الإنفاق بشكل أكثر كفاءة.

نبذة عن stc البحرين

تعتبر stc البحرين، إحدى شركات مجموعة stc، والممكن الرقمي الأسرع نمواً وابتكاراً في مملكة البحرين. فمنذ دخولها سوق الاتصالات بمملكة البحرين عام 2010، أحدثت stc البحرين ثورة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة؛ وسرعان ما أصبحت الشركة الرائدة في سوق البحرين. وقد عززت الشركة مكانتها من خلال استثمارها المتواصل في تقنيات الجيل القادم وتوفير المنتجات والخدمات المُبتكرة لعملائها، بما في ذلك التقنيات المتطورة في الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية، مدفوعات الهاتف المحمول وحلول البيانات للنواقل والمشغلين. كما حققت إنجازات هامة للنهوض بالقطاع بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين، حيث يعتبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مُحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي المُستدام في المملكة. شملت هذه الانجازات الوطنية ريادة الشركة الإقليمية في تجربة تأسيس تقنية 5.5G، وإطلاق مبادرة "Launchpad Web3" التي تعد الأولى من نوعها عالمياً، إلى جانب مساهمتها البارزة في تطوير تقنية Blockchain في منطقة الشرق الأوسط.

في عام 2018، أحدثت stc البحرين نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا المالية من خلال إطلاق تطبيق stc pay، الذي تطور ليصبح شركة مرخصة رسمياً من مصرف البحرين المركزي، وتابعة ومملوكة بالكامل لشركة stc البحرين. تعتبر stc pay اليوم محفظة رقمية شاملة، تعمل على تيسير الخدمات المالية للأفراد، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد غير النقدي بالمملكة.

على مدى العقد الماضي، تصدرت stc البحرين بشكل متواصل قائمة الخدمات عالية الجودة في تقرير هيئة تنظيم الاتصالات في مملكة البحرين، مما يعكس التزام الشركة بتوفير تغطية واسعة النطاق وخدمات مبتكرة. من خلال استثمارها في قطاع الاتصالات البحريني، تهدف stc البحرين لريادة مشهد التحول الرقمي بما يتماشى مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 للمملكة.

حصدت الشركة العديد من الجوائز الهامة تتويجاً لحرصها المستمر على توفير خدمات مبتكرة لعملائها، مما عزز مكانتها الرائدة في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية، وخدمات التمويل عبر الهاتف المحمول، والتي ساهمت في إثراء الحياة اليومية لعملائها من الأفراد والشركات على حد سواء.

ويتماشى ذراع المسؤولية الاجتماعية للشركة " stc جسور " مع الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين. ويهدف البرنامج لتمكين الأفراد وربط المجتمع المحلي ببعضه البعض، سعياً لترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي في البحرين. من خلال التركيز على المجتمع، الأسرة، البيئة والتكنولوجيا كركائز أساسية، كما تسعى مبادرات " stc جسور " للموازنة بين النهوض بقطاع التكنولوجيا والاتصالات والمساهمة بدورها في تنمية المجتمع، وذلك في إطار حرص الشركة على تعزيز الروابط المجتمعية وتمكين الأفراد من خلال العمل على تيسير سبل تبادل الخبرات والأفكار والمعلومات.

وتعتبر stc البحرين اليوم شركة الاتصالات المفضلة في البحرين والجهة الرائدة في تمكين الخدمات الرقمية المتطورة.

-انتهى-

#بياناتشركات