المنامة، البحرين، أعلنت stc pay، إحدى المحافظ الرقمية الرائدة بالمملكة، إطلاقها منصة «حلول الأعمال»، والتي تضم باقة مبتكرة ومتكاملة من الحلول المالية الرقمية لتمكين قطاع الأعمال من إدارة شؤونه المالية بكل مرونة وكفاءة، وتشمل المنصة إدارة المصروفات، وصرف الرواتب، وإتمام التحويلات، واستلام المدفوعات، كل ذلك عبر منصة رقمية موحدة، في خطوة نوعية تسهم في الارتقاء بقطاع الأعمال المحلي.

ويأتي تدشين منصة «حلول الأعمال» استجابة للمتطلبات المتنامية لقطاع الأعمال، إذ تهدف إلى إثراء التجربة الرقمية للشركات والمؤسسات عبر طرح حلول مالية متكاملة تمكّنها من إدارة عملياتها التشغيلية، وخفض التكاليف، وتعزيز التحكم في معاملاتها المالية. كذلك تتسم إجراءات التسجيل في المنصة باليسر والأريحية، مع اعتماد آلية تعاقد موحدة. وتضم المنصة باقة من المزايا تشمل لوحة تحكم مركزية للإشراف الشامل على العمليات المالية، وحلول تحصيل سلسلة ومرنة، إلى جانب خدمة الدعم المخصص للعملاء.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد ميتن زافراك، الرئيس التنفيذي لشركة stc pay البحرين، قائلاً: "تمثل منصة «حلول الأعمال» امتداداً لرؤيتنا في تقديم حلول رقمية متطورة تدعم نمو قطاع الأعمال وتعزز جاهزيته لمتطلبات الاقتصاد الرقمي. ومن خلال توفير منظومة مالية متكاملة تجمع مختلف الأدوات والخدمات الأساسية تحت منصة موحدة، نسعى إلى تبسيط العمليات المالية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتمكين الشركات والمؤسسات من إدارة أعمالها بمرونة وسهولة أكبر. كما يعكس إطلاق هذه المنصة التزامنا المستمر بتطوير حلول مبتكرة تسهم في دعم بيئة الأعمال، وتعزيز التحول الرقمي، والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين."

وتوفر المنصة باقة متكاملة من المزايا بهدف الارتقاء بإدارة الشؤون المالية لقطاع الأعمال، حيث صُمِّمت لتيسير العمليات التشغيلية وتعزيز الإشراف الشامل على الأداء المالي، بدءاً من إجراءات التسجيل الرقمية، واعتماد الاتفاقية الموحدة، وصولاً إلى لوحة التحكم الشاملة. كذلك تتيح المنصة للشركات والمؤسسات إدارة مصروفات موظفيها بكل مرونة وسلاسة عبر بطاقاتها مسبقة الدفع، بما يوفر تحكماً كاملاً، وتقارير فورية، إلى جانب ميزة الاسترداد النقدي اللا محدود، والتي تشمل نسب استرداد خاصة على المدفوعات الحكومية وحجوزات الطيران. أما على صعيد إدارة الرواتب، فإن المنصة تضمن صرفاً آمناً لرواتب الموظفين في مواعيدها، بما يتوافق مع نظام حماية الأجور، إلى جانب توفير خدمة التحويل المجاني للرواتب، ودعم السجلات التجارية المتعددة، وإمكانية جدولة الدفعات مسبقاً، فضلاً عن إتمام التحويلات المحلية عبر خدمتي ’فوري‘ و’فوري بلس‘، سواء عبر حسابات stc pay أو مختلف الحسابات المصرفية.

ولإثراء التجربة الرقمية لعملائها، توفر المنصة رقم حساب مصرفي دولي (IBAN) مخصص لكل حساب، على نحو يسهم في إتمام التحويلات المصرفية وإضافة الأموال بكل يسر ومرونة. كذلك بوسع الشركات والمؤسسات إدارة معاملاتها الدولية بكفاءة وفقاً لأسعار صرف تنافسية ورسوم مخفضة لمدفوعات الموردين والشركاء، فضلاً عن خيارات التحويل الدولي المجاني. وتوفر خدمات ’فواتير‘ تجربة سريعة وسلسلة لسداد الفواتير لدى مئات الجهات التجارية. وبفضل هذه المزايا المتكاملة، إلى جانب خدمة الدعم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وخدمات التحويل المجانية، فإن قطاع الأعمال سيحظى بكفاءة تشغيلية أعلى وتحكم مالي أكثر فاعلية.

وتجدر الإشارة إلى أن stc pay، بصفتها رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية، مستمرة في طرح حلول رقمية مبتكرة تواكب الاحتياجات المالية المحلية انسجاماً مع أحدث المعايير والتقنيات العالمية. ويأتي إطلاق منصة «حلول الأعمال» بهدف طرح خدمات مالية متكاملة وميسرة تثري تجارب عملائها من قطاع الأعمال وتمكّنهم من إدارة شؤونهم المالية بكل كفاءة ومرونة.

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