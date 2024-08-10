تركز جهود الاستدامة التي تبذلها مجموعة stc على ثلاث ركائز هي الأداء البيئي والمناخ؛ وتطوير رأس المال البشري من خلال الابتكار التكنولوجي؛ والحوكمة القوية والتمّيز الأخلاقي.

الرياض: أصدرت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، تقريرها السنوي الخامس للاستدامة، والذي يسلط الضوء على التزام المجموعة بقيادة التحول الرقمي المستدام من خلال تحقيق التميز في مجال المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة.

واستعرض تقرير stc للاستدامة لعام 2023 دور المجموعة في تحقيق النمو المستدام في مجال التحول الرقمي من خلال المبادرات التي اعتمدتها، وتحفيز الشركات على حماية مستقبل الناس والكوكب. حيث وضعت stc إطار عمل للاستدامة حددت من خلاله ثلاثة مجالات تركيز رئيسية خلال عام 2023 هي الأداء البيئي والمناخ؛ وتطوير رأس المال البشري من خلال الابتكار التكنولوجي ؛ والحوكمة القوية والتميّز الأخلاقي.

فإلى جانب التزامها بتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050م، والتي تم التحقق منها من جانب مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم، قامت المجموعة بزيادة المبادرات المتعلقة بتحسين الأداء البيئي، بما في ذلك تركيب 7 مواقع تشغيلية في السنوات الاخيرة تعمل بالطاقة الشمسية في مقر الشركة الرئيسي بالرياض، وبرامج كفاءة الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما ساهم في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 13% عبر شبكتي الجيل الرابع والخامس في المملكة.

إضافة إلى ذلك، عززت stc مبادراتها التي تعمل على تطوير رأس المال البشري من خلال خلق فرص للنمو وسد الفجوات المجتمعية عبر الابتكار التكنولوجي، وذلك بهدف إثراء حياة العملاء، وتمكين منسوبي المجموعة، ودعم تنمية المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، كان ما يقرب من 64% من إجمالي الموظفين في برنامج احتضان المواهب الخاص بالمجموعة من الإناث، وشكلت المرأة 18% من مجلس إدارة المجموعة، ونسبة توظيف المرأة في المجموعة 31,6%. كما زادت المجموعة فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 36,8% مقارنة مع عام 2022. وانطلاقاً من دعمها لتكافؤ الفرص، تهدف المجموعة إلى توفير بيئة عمل تتميز بالمساواة والشمول تجذب أفضل المواهب الفردية المتنوعة، وتسعى إلى تطويرها والمحافظة عليها.

كما يُعد الاستثمار والتطوير المجتمعي أمراً بالغ الأهمية في مجموعة stc، وتم التركيز خلال العام 2023 على 6 ركائز رئيسية هي التعليم، والبيئة، والرياضة والصحة، وريادة الأعمال، وتنمية المجتمع، وتمكين الشباب. وفي عام 2023 أيضاً، زادت المنظمات غير الربحية التي استخدمت برنامج التمكين التقني إلى 446 منظمة استطاعت تحقيق الكفاءة التشغيلية وخفضت التكاليف التشغيلية عبر 50 مدينة، ما وفر أكثر من 56 مليون ريال سعودي.

وعلى صعيد الحوكمة، تلتزم stc باتباع نهج يدعم أعلى مستويات النزاهة والشفافية والمساءلة. ففي عام 2023م، نقلت stc مسؤولية الالتزام من إدارة الشؤون القانونية إلى قسم مستقل يقدم تقاريره إلى الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية والالتزام، مما يضمن امتثال البرامج عبر الشركات التابعة بشكل صارم بمعايير الأداء، وإجراء تقييمات التأثير الشاملة، وممارسات الأعمال المسؤولة. ويضمن هذا التحول تدريباً إلزامياً على النزاهة عبر الشركات التابعة لمجموعة stc وإنشاء منصة إلكترونية للموظفين لنزاهة الأعمال. وتضمنت هذه الخطوات توسيع برنامج روافد، الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وممارسات الاستدامة، الذي استطاعت من خلاله مجموعة stc زيادة عدد الشركاء المباشرين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة 134 شريكاً، وزيادة عدد شهادات المحتوى المحلي من 75 في عام 2022 إلى 582 في عام 2023، مما يمثل نمواً بنسبة 676%، ويعكس التزاماً بتطوير المحتوى المحلي.

نبذة عن مجموعة stc:

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم المجموعة العديد من الحلول الرقمية المبتكرة وتساهم في قيادة التحول الرقمي. وهي المجموعة الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وانترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا. ​

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