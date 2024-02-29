برشلونة: اختتمت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، مشاركتها بنجاح في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2024 الذي أُقيم في مدينة برشلونة، ووقعت المجموعة عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية مع أبرز الشركات العالمية والرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك ضمن إطار جهودها للنمو المستدام وتمكين التحول الرقمي في المملكة.

وفي إطار التزام مجموعة stc برسم ملامح مستقبل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة، أبرمت المجموعة العديد من الشراكات والاتفاقيات الاستراتيجية مع شركات عالمية ومن ضمنها شركة هواوي و إريكسون و سامسونج‘، حيث تتماشى هذه الشراكات وتندرج ضمن سعيها لتمكين التعاون وتعزيز الابتكار وتحسين مستوى الأداء الرقمي. وكذلك وقعت مع شركة "آي بي إم" بهدف ترقية نظام إدارة الأخطاء الحالية من خلال الاستفادة من أحدث إصدارات منصة إدارة الأخطاء Netcool القائمة على الحوسبة السحابية. وفي السياق ذاته، وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة "China Mobile International" تتضمن تعزيز سبل التعاون لدفع عجلة تطوير وتنفيذ خدمات اتصالات إنترنت الأشياء للمؤسسات في المنطقة.

كما وقعت channels by stc الشركة التابعة للمجموعة مذكرة تفاهم مع شركة "هواوي" تركز على دعم خدمات أجهزة المحمول والباقات السنوية للأعمال ، إضافة إلى استكشاف آفاق التعاون المستقبلي. وعلى هامش المؤتمر، كشفت channels by stc أيضاً عن خطة عمل مشتركة مع شركة "سامسونج تهدف إلى دعم مبادرات النمو وتعزيز نطاق الابتكار في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والخدمات.

واستعرضت stc خلال مشاركتها في المؤتمر عدد من الخدمات التفاعلية الرقمي والمبتكرة، والتي تضمنت تقنية AI Selfie المعروفة بيسلفي الذكاء الاصطناعي، والتي تقدم تجربة تفاعلية مخصصة أتاحت للزوار ابتكار شخصيات رقمية لهم، بالإضافة إلى تقنية Digital city وهو نموذج ثلاثي الأبعاد قدم رؤية مجموعة stc عن مستقبل المدن الذكية والتكنولوجيا المتطورة فيها وتجربة Makkah 3D Experience ثلاثية الأبعاد التي أخذت الزوار في جولة داخل الحرم المكي، وتقنية 5G Advanced والتي كشفت للزوار أهمية شبكات الجيل الخامس 5G المتقدمة ودورها في تعزيز التحول الرقمي في مختلف المجالات وفي مجال الاستدامة عرضت حلول رقمية للحفاظ على الحياة البرية IntelliReserve والتي تختص بتتبع مسارات وتحليل بيانات أنواع مختلفة من الكائنات البرية في المملكة، إلى جانب تجربة الرحلة الافتراضية في الحديقة المستدامة Sustainable Park والتي تعتمد على الشاشات التفاعلية والأجهزة الرياضية.

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مجموعة stc:

هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.

