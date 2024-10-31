الرياض: وقّعت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة من أجل بناء هيكل تقرير الاستدامة للاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

وتتضمن الاتفاقية تعاون مجموعة stc والاتحاد السعودي للرياضة للجميع لتطوير أطر ومنهجيات الاستدامة الخاصة بالاتحاد، وذلك انطلاقاً من دور المجموعة الريادي في مجال الاستدامة وخبرتها في دعم الشركات وتزويدها بالمعرفة والموارد الضرورية لتطبيق مبادئ الاستدامة في عملياتها.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية خلال النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، المنعقد بالرياض في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2024 تحت شعار "أفق لا متناهٍ: الاستثمار اليوم لصياغة الغد". وقام بتوقيع الاتفاقية كلًا شيماء الحصيني, الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع, و مها النحيط, مدير عام الاستدامة في مجموعة stc.

وبموجب المذكرة، ستشارك مجموعة stc خبراتها في مجال الاستدامة مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بما يشمل تطوير أُطر وآليات الاستدامة ومؤشرات الأداء الرئيسية، وتفعيل الدور المجتمعي في هذا المجال. وستقوم المجموعة بتقييم ومراجعة هيكل تقرير الاستدامة الخاص بالاتحاد، وتقديم المشورة والتوصيات لتعزيز جودة التقرير من حيث المحتوى والتصميم. كما سيعمل الطرفان بشكل وثيق على تقييم الوضع الحالي لممارسات الاستدامة الخاصة بالاتحاد، وتحديد ومعالجة الفجوات وبحث فرص التحسين والتطوير.

وتعكس الاتفاقية التزام مجموعة stc بالاستدامة، وتمثل خطوة مهمة تسهم بدمج الممارسات المستدامة في البرامج والفعاليات المجتمعية . ويهدف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع إلى الاستفادة من خبرات مجموعة stc في مجال الاستدامة وبناء مجتمع يتبنى نمط حياة صحي ومستدام، بالتوازي مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

نبذة عن "مجموعة stc"

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دورًا محوريًا في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.

نبذة عن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع

يعد الاتحاد السعودي للرياضة للجميع الجهة الرئيسية المسؤولة عن تطوير الرياضات المجتمعية لزيادة نسبة ممارسة الأنشطة البدنية إلى 40٪ من سكان المملكة بحلول عام 2030م. وتم تأسيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع عام 1439هـ كجهة تنظيمية للرياضات المجتمعية، وفي عام 1440هـ مُنح الاتحاد تفويض توسيع قاعدة ممارسي الرياضة في المملكة بشكل منتظم أسبوعيًا. ويعمل الاتحاد على تحقيق هذا الهدف من خلال برامج ومبادرات عدة تعتبر مقومات أساسية لمجتمع صحي ورياضي ملائمة لمختلف الفئات العمرية والقدرات البدنية.

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