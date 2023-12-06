بالتعاون مع الجمعية الدولية GSMA

الرياض: استضافت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، فعاليات مؤتمر M360 الشرق وشمال أفريقيا للعام الثاني على التوالي، الذي تنظمه بالتعاون مع الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) في فندق فيرمونت بالرياض. ويهدف المؤتمر إلى استكشاف الآفاق الرقمية ورسم ملامح الخرائط المستقبلية للنهضة الرقمية حول العالم، إلى جانب كيفية تحقيق الرخاء والابتكار والشمول ضمن الواقع الرقمي الجديد. ويبرز المؤتمر دور المجموعة بوصفها أحد أهم قادة الرأي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومحفزاً أساسياً للتحول الرقمي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ويشارك في المؤتمر نخبة من قادة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حول العالم؛ لتقديم آرائهم العميقة حول أحدث الاتجاهات السائدة والابتكارات والفرص، التي يطرحها القطاع حالياً. ويتناول المؤتمر أهم التحديات، التي تعيق نمو وتقدم القطاع، وتحديد الحلول الممكنة للتغلب عليها، وكذلك سبل زيادة مساهمة منطقة الشرق الأوسط في النهضة الرقمية العالمية. كما يناقش التأثيرات، التي يحملها الاقتصاد الرقمي على حياة الناس، وأساليب ابتكار مستقبل رقمي أكثر استدامة وشمولاً.

وتشارك المجموعة في المؤتمر بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة، حيث يعد مؤتمر M360 تجمعاً عالمياً لرواد الصناعة الرقمية في المنطقة والعالم، ومختبراً للأفكار الجديدة والمنتجات الرقمية المستقبلية. وينعقد هذا المؤتمر في ظل تسارع خطى مجموعة stc على طريق تمكين التحول الرقمي، ليس في المملكة العربية السعودية فقط، بل في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأوروبية. ويؤكد المؤتمر على التزام المجموعة الثابت والقوي بتوثيق علاقاتها الاستراتيجية مع شركائها الرقميين في مختلف أنحاء العالم.

وفي إطار فعاليات المؤتمر، شارك عدد من مسؤولي المجموعة في استعراض قدرات المجموعة في توسيع البنى التحتية اللازمة وتطوير التقنيات والخدمات وتعزيز تجربة المستخدم مع الحفاظ على أعلى معايير الحوكمة وممارسات المسؤولية الاجتماعية. وعلاوة على ذلك، أبرزت المجموعة دورها في تمكين الاقتصاد الرقمي عبر شركاتها التابعة في بناء حلول رقمية مبتكرة في مجالات الألعاب الرقمية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، وكذلك التقنية المالية والكيابل البحرية ومراكز البيانات والأمن السيبراني، التي تلائم مختلف احتياجات القطاعات الحكومية والخاصة. كما سلطت الأضواء على استراتيجيتها "تجرأ"، التي أطلقتها في أبريل 2022، والمؤلفة من 4 أركان: (1):توسع في الحجم والنطاق، (2): جدد التجربة، (3): رقمِن stc، (4): أسرِع من الأداء.

وتعد النسخة الثانية من مؤتمر M360 استمراراً لنجاح النسخة الأولى، التي عقدت العام الماضي. وتمحورت النسخة الماضية حول تقنيات الهاتف النقال وفعاليتها في إنجاز التحول الرقمي في قطاعات مختلفة مثل التمويل والتصنيع والتعدين. وناقشت جهوزية مشغلي الجوال للاستجابة من أجل التوسع الحضري السريع في المدن الذكية المزودة بالبنية التحتية الرقمية القادرة على تلبية الطلبات المتسارعة لساكني تلك المدن. وتسعى المجموعة إلى الارتقاء بالتحول الرقمي في المملكة وتعزيز مساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.



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