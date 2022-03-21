تقنيات الجيل الخامس وخدمات الحوسبة السحابية وخدمات الأمن السيبراني تحول الموانئ السعودية لموانئ عالمية

الرياض: وقعت إريكسون و مجموعة stc مذكرتي تفاهم مع الهيئة العامة للموانئ لتحويل الموانئ السعودية إلى عالمية وذكية تعمل عبر تطبيق التقنيات الحديثة في مجال تداول البضائع وخدمة المستوردين والمصدرين وتقديم الخدمات اللوجستية في مجال صناعة النقل البحري، وكانت الأولى مع شركة موانئ دبي العالمية، بينما الثانية كانت مع شركة محطة بوابة البحر الأحمر، وذلك على هامش حفل إطلاق مبادرة الموانئ الذكية الذي أقيم في مدينة الرياض.

وتهدف الاتفاقيتين إلى زيادة التعاون الاستراتيجي المشترك بين الأطراف، وتسريع تمكين تنفيذ حالات الاستخدام الجديدة المتعلقة بتقنية الجيل الخامس للقطاع اللوجستي والتشغيل بغرض المساهمة في أتمته عمليات الموانئ ومبادرات الأتمتة الأخرى الخاصة بالموانئ الذكية للوصول بالطاقة الاستيعابية في الموانئ إلى أكثر من 40 مليون حاوية قياسية سنوياً، ورفع الحصة السوقية للمملكة من المسافنة الإقليمية إلى 45%، ورفع نسبة إشغال الموانئ إلى 70% من طاقتها الاستيعابية الإجمالية، كما تسعى هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتمكين الهيئة العامة للموانئ و موانئ دبي العالمية رقمياً من خلال تقنيات متطورة مثل خدمات البنية التحتية وخدمات الحوسبة السحابية وخدمات الأمن السيبراني وخدمات التطبيقات والمنصات والوصول بموانئ السعودية إلى أعلى المعايير العالمية في استخدام التقنية وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل اللوجستي واستراتيجية "موانئ" وصولاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا التعاون بين إريكسون stc والهيئة العامة للموانئ وموانئ دبي العالمية وشركة محطة بوابة البحر الأحمر لتفعيل منهجية الابتكار والبحث والتطوير للتقنيات الناشئة بدء من مرحلة إنتاج الأفكار الإبداعية إلى مرحلة وضع التصور الفني ودراسة الجدوى للأفكار القابلة للتطبيق والتي سينتج عنها منتجات وحلول مشتركة تخدم جميع الأطراف.

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