الرياض: شاركت مجموعة stc ، ممكن التحول الرقمي، كراعي رسمي في مؤتمر مبادرة القدرات البشرية بنسخته الأولى، والذي اٌقيم يومي 28 و29 فبراير في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض. وخلال المؤتمر، وقعت مجموعة stc عدد من مذكرات التقاهم، إحداها مع معهد تشارترد للأفراد والتنمية (CIPD) بهدف تعزيز البرامج التدريبية من خلال الاعتماد على تقييم المؤهلات والقدرات التي يعتمدها المعهد للمواهب المحلية؛ ومذكرة تفاهم مع معهد إدارة المشاريع (PMI) لرفع كفاءة المجموعة وتطوير القدرات وإنجاز المشاريع بكفاءة؛ وكذلك مركز الشرق الأوسط التابع لجامعة مانشستر لاستقطاب المواهب المحلية وتسهيل الوصول إلى فرص العمل ضمن المجموعة.

وشاركت مجموعة stc في المؤتمر ضمن جناحين، كما استضافت أكاديمية stc جلستين حواريتين حيث ناقشت سُبل الاستفادة من التقنية والابتكار في حلول الشركات وسوق العمل. ‎ويندرج مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، الذي تنظّمه لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويُعد المنصة العالمية الأولى من نوعها الهادفة إلى توحيد الجهود الدولية وإثراء الحوار العالمي بما يسهم في رسم مستقبل القدرات البشرية في مجالات العمل والتعليم والتقنية.

وناقش المؤتمر على مدار يومين فرص تطوير القدرات البشرية المحلية في ظل المتغيرات العالمية، وركز على تنمية مهارات الأفراد وقدراتهم لتواكب أخر التطورات في سوق العمل المحلية والدولية. و تسعى مجموعة stc إلى تمكين التحول الرقمي عبر توفير أحدث التقنيات وتطوير البنية التحتية الرقمية، وهذا ما يشدد على أهمية مشاركتها ورعايتها لمؤتمر مبادرة القدرات البشرية، والذي يشكل منصة تستعرض من خلالها جهودها في سبيل تحقيق الطموحات و تنمية القدرات البشرية وأهداف المجموعة في قطاع التحول الرقمي.

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