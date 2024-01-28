المنامة، البحرين: أعلنت شركة stc البحرين، الشركة الرائدة في عالم التكنولوجيا الرقمية في مملكة البحرين، عن تحقيقها إنجازات متميزة في حفل توزيع جوائز مجلة “ذا جلوبال إيكونوميكس“ الاقتصادية، حيث تم تكريمها بجائزة "أفضل مزود لحلول أمن الشبكات" وجائزة"أفضل حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

يعتبر حفل توزيع جوائز مجلة “ذا جلوبال إيكونوميكس حدثاً عالمياً مرموقاً يعنى بتكريم المؤسسات والشركات المتميزة في مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها قطاعات الأعمال التجارية والتكنولوجيا. ويعد هذا التكريم بمثابة شاهد على جهود الشركة في ريادتها لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مملكة البحرين عبر توفير حلول متطورة ومبتكرة. حازت الشركة على جائزة "أفضل مزود لحلول أمن الشبكات" عن مبادرتها الخاصة بتوفير خدمة الأمن السيبراني السحابي "مبادرة حماية الشبكات" و جائزة "أفضل حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" عن مشروعها المبتكر في مراسي البحرين.

لا يعتبر هذا التكريم شاهداً على على ما حققته stc البحرين من إنجازات فحسب، بل يعد كذلك بمثابة تتويج لجهودها الدؤوبة والتزامها المستمر بالتميز والابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مملكة البحرين. وقد حازت stc البحرين على جائزة "أفضل مزود لحلول أمن الشبكات" عن مبادرتها في مجال الأمن السيبراني"حماية الشبكات" التي أطلقتها بالتعاون مع سيسكو، الشركة العالمية الرائدة في مجال تقنية المعلومات والشبكات. وقد خصصت هذه المبادرة لدعم الاحتياجات التقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تساعدها في فهم المخاطر السيبرانية الأمنية، وحمايتها من هجمات القراصنة، دون حاجتها إلى توفير ملحقات أو تحميل برمجيات إضافية. تكمن أهمية هذه المبادرة في أنها تضمن حماية العملاء وشركاتهم من التهديدات الإلكترونية مثل البرامج الضارة، التصيد الإلكتروني الاحتيالي، اختراقات شبكات البوتنيت، وهجمات طلب الفدية.

في حين منحت الشركة جائزة "أفضل حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" تقديراً لقدرات البنية التحتية الرقمية المبتكرة في مشروعها القائم في منطقة مراسي البحرين، والمصمم بصفته متجراً متكاملاً ووجهة متطورة وفريدة من نوعها في المملكة. حيث تم تزويده بأحدث تجهيزات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجهيزة بتقنيات التواصل والتفاعل المتطورة. من خلال هذا المتجر الرقمي الشامل يبرز تكامل التقنيات المتطورة والنظام التكنولوجي المتقدم لشركة stc البحرين. إذ يواكب هذا المشروع المبتكر التوجهات العالمية للقطاع ويفتح آفاقاً جديدة لمفهوم متاجر الاتصالات والتكونولوجيا الرقمية.

في تعليق له على هذا الإنجاز قال المهندس نزار بانبيله، الرئيس التنفيذي لشركةstc البحرين: "يسعدنا أن نعبر عن اعتزازنا بهذا الإنجاز. فتكريمنا اليوم بجائزة "أفضل مزود لحلول أمن الشبكات" وجائزة "أفضل حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" في حفل توزيع جوائز مجلة “ذا جلوبال إيكونوميكسالهامة يعزز مكانتنا الرائدة في القطاع ويدفعنا للمضي قدماً في تحقيق المزيد من النمو والتقدم لهذا القطاع الحيوي، ومواصلة مسيرتنا بالسعي المستمر نحو التميز والابتكار فيما نقدمه من منتجات وخدمات. تحرص stc البحرين باستمرار على تزويد الشركات والأعمال التجارية بتجربة متطورة وتقنيات متقدمة في ظل التسارع الذي يشهده عالمنا اليوم في وتيرة التطور التكنولوجي. وتكمن أهمية هذه الجوائز في أنها تساعدنا على على تعزيز مكانة مملكة البحرين الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما أنها تبرز الصورة المشرقة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة الذي يشهد ازدهاراً ملحوظاً وقفزات كبيرة."

#بياناتشركات

-انتهى-