الرياض: أعلنت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، عن مشاركتها في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2024، المنصة الرائدة لتعزيز النقاش العالمي حول الذكاء الاصطناعي والتي تستضيفها الرياض في الفترة 10-12 سبتمبر الجاري.

وستكشف stc خلال هذا الحدث البارز عن مجموعة من حلولها التقنية في الذكاء الاصطناعي، والتي تم تطويرها لربط العالم عبر التقنيات الحديثة، ودعم الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، والتي تشمل الذكاء الاصطناعي التوليدي للشركات (stc Enterprise GPT)، ومنصة أتمتة الشبكات بالذكاء الاصطناع (AI Network Automation) ، وتحليلات الفيديو بالذكاء الاصطناعي (AI Video Analytics) . وتعكس هذه الحلول مدى التزام المجموعة بتطوير تقنية الذكاء الاصطناعي وجهودها تلبية احتياجات وتطلعات القطاعات العامة والخاصة ودعم وتمكين أهدافها الاجتماعية.

وتُعقد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي هذا العام تحت شعار لخير البشرية، حيث يشكل الحدث منصة لاجتماع أبرز الخبراء المختصين من كل أنحاء العالم ورسم معالم مستقبل الذكاء الاصطناعي، كما يمثل فرصة مهمة لمجموعة stc لاستعراض حلولها المبتكرة القائمة على الذكاء الاصطناعي، وبحث الفرص المتاحة لتعزيز قدراتها في هذا المجال.

هذا وسوف تشارك مجموعة stc بعدة جلسات حوارية للمساهمة في نشر المعرفة ,من بينها جلسة حوارية بعنوان "تفكيك رموز استراتيجيات الذكاء الاصطناعي"، و"دور الذكاء الاصطناعي في صقل المهارات وتعزيز الابتكار" وايضاً "دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات في المجال الصحي" وستتناول هذه الجلسات الحوارية دور الذكاء الاصطناعي في تحسين استراتيجيات الشركات ، وتطوير مهارات القوى العاملة. و دور مجموعة stc في بناء مستقبل الذكاء الاصطناعي وتمكين منظومة التقنيات المتطورة في مختلف جوانب الحياة.

ويمكن لحضور القمة زيارة جناح مجموعة stc للتواصل مع الخبراء في القطاع، والتعرّف على الدور الذي تقوم به المجموعة لرسم ملامح مستقبل التحول الرقمي في المنطقة والعالم.

نبذة عن "مجموعة stc"

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.

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