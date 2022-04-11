لتوفير دعم متقدم ومتخصص لعملائها من قطاع النواقل والمشغلين

المنامة، البحرين: أعلنت stc البحرين، الرائدة في عالم التكنولوجيا الرقمية، عن إطلاق مركز العمليات والتشغيل الدولي (iNOC) وذلك لتوفير دعم متطور ومختص لكافة عملائها في قطاع النواقل والمشغلين. ويأتي هذا الإطلاق في إطار خطط التوسع العالمية للشركة، وتحديث البنية التحتية المستمرة، واعتماد أفضل الممارسات المتعبة في قطاع مشغلي خدمات الاتصالات من الفئة الأولى.

وستتمكن stc البحرين، من خلال مركز العمليات والتشغيل الدولي (iNOC)، المتكامل والمتطور رقمياً، من إدارة جميع احتياجات عملائها من قطاع النواقل والمشغلين بكفاءة معززة وجودة عالية لضمان زيادة سرعة الاستجابة. كما ستحافظ هذه الخطوة على مكانة stc البحرين الريادية في تطبيق أفضل الممارسات في قطاع العمليات وهيكلية الأعمال لتوفير الدعم الكامل لعملائها.

ولأول مرة، ستوفر stc البحرين تجربة رقمية متكاملة من خلال هذا المركز، على المستويين المحلي والدولي. حيث سيوفر تجربة عملاء استثنائية، من خلال الاستجابة الفورية لحالات الطوارئ، ودعم البنية التحتية الرقمية، بالإضافة الى تواجد مهندسين من ذوي الخبرة للإجابة عن أي أمر عرضي، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في اتخاذ تدابير أكثر كفاءة وتحقيق أوقات استجابة أسرع. ومع هذا الدعم المتواصل على مدار الساعة، ومراقبة الشبكة الدائمة للرد على الاستفسارات الواردة، سيتمكن عملاء stc البحرين من قطاع النواقل والمشغلين من حصولهم على تجربة أكثر كفاءة وفاعلية للارتقاء بخدماتهم إلى أعلى المستويات.

وعلق المهندس نزار بانبيله، الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين قائلا:" نجحت stc البحرين في تعزيز موقعها ومكانتها الرائدة في مجال الابتكار، حيث يتمحور تركيز الشركة على توفير أحدث التطورات التكنولوجية في مملكة البحرين. كما نعمل دوما على الارتقاء بمستوى خدماتنا من خلال التحديث المستمر لشبكتنا واعتمادنا لاستراتيجية مختصة في التحول الرقمي لجعلنا أهم المشغلين في تقديم الخدمات الرقمية المتكاملة. ونواصل جهودنا لتعزيز عملياتنا اليومية من خلال وضع احتياجات عملائنا في صميم اهتماماتنا من خلال اعطائهم الأولوية في جميع الأصعدة. ويشكل استثمارنا في مركز العمليات والتشغيل الدولي (iNOC)، دلالة واضحة على التزامنا بتزويدهم بتجربة عملاء فائقة وتلبية طلباتهم المتغيرة مع ضمان توفير خدمات ذات مستوى عالي وموثوق".

يدعم هذا المركز خطط stc البحرين للتوسع على المستوى الدولي، حيث تعمل بنشاط نحو ترسيخ سمعة قوية في مجال قطاع النواقل والمشغلين. كما ستتيح هذه الخطوة المجال أمام الشركة للاستحواذ على أكبر حصة في سوق الجملة في المملكة باعتبارها الشركة الأمثل في عالم المشغلين في المنطقة.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع stc البحرين: https://wholesale.stc.com.bh

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· غدير العرادي على هاتف 36603790 أو البريد الالكتروني ghadeer.alaradi@ogilvy.com

· هند العوضي على هاتف ١٧٥٦١٧٢٥، أو البريد الالكتروني Hind.alawadhi@ogilvy.com

نبذة عن stc البحرين

تعد stc البحرين، إحدى شركات مجموعة stc، وهي أسرع شركات الاتصالات نمواً وابتكاراً في مملكة البحرين. فمنذ إنطلاقها في 2010، أحدثت stc البحرين ثورة في قطاع الاتصالات في المملكة؛ وسرعان ما أصبحت الشركة الرائدة في سوق البحرين، كما حافظت على هذا المنصب حتى يومنا هذا من خلال الاستثمار في تقنيات الجيل القادم وتقديم حلول مبتكرة لعملائها.

وحققت stc البحرين العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لتحصد على إثر ذلك - وخلال فترة إحدى عشر عاماً فقط - على أكثر من 30 جائزة لكونها الشبكة الأوسع والأسرع في البحرين، والتي توفر لمشتركيها تجربة اتصالات لا مثيل لها مع مجموعة واسعة من الخدمات التي تثري حياة العملاء.

ونظراً لتفاني stc البحرين المستمر بدعم الابتكار، أصبحت الشركة قوة دافعة نحو التقدم والتطوير في مجال الاتصالات والتواصل الرقمي والخدمات المالية الرقمية عبر الهواتف المحمولة لتسهيل حياة عملائها ومنحهم الأمن والرفاهية. وتقدم stc البحرين مجموعة واسعة من المزايا التي توفر أقصى قدر من التحكم والمرونة في عالم رقمي دائم التطور، وبهذا أصبحت stc البحرين أكثر من مجرد الشبكة المفضلة في المملكة، بل أيضاً الشبكة الأكثر تطلعاً للتطور ومواكبة مستقبل عالم الاتصالات الرقمية.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.stc.com.bh.

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