اختتمت مؤخرًا فعاليات المعسكر التدريبي للدفعة الثالثة من برنامج "impactU" والذي أقيم في مدينة الرياض, وذلك بحضور عدد من المشاركين بمشاريع اجتماعية واعدة للمنافسة في هذه المبادرة.

وتضمن المعسكر برنامج تدريبي مكثف مع مدربين محترفين في ريادة الأعمال لضمان جاهزية المشاريع وملائمتها للسوق المحلي والإقليمي، حيث خضعت هذه المشاريع إلى تقييم من قبل لجنة تحكيمية مشكلة من عدة جهات منها مجموعة stc وخبراء من الجهات ذات العلاقة تم من خلالها تقييم كل مشروع ومعرفة إذا كانت هذه المشاريع ترتقي بأن يتم تحويلها إلى مشاريع ريادية، وتم بعد ذلك اختيار أفضل 5 مشاريع من خلال اللجنة المشار إليها.

وفي نهاية فعاليات المعسكر التدريبي تم الإعلان عن الفائزين بالمرحلة النهائية وهم: شركة "بهاء" وهو مشروع لتصميم ملابس مبتكرة لأصحاب تحديات الحركة من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والإصابات المؤقتة ليعيشوا حياة طبيعية تقلل اعتمادهم على الآخرين. وشركة "لثغة" والتي تقدم تطبيق لعلاج اضطرابات النطق مثل اللثغة، التأتأة، والحسبة الكلامية، علاوة على تقديم خطط علاجية مخصصة تعتمد على جلسات مع أخصائيين في علاج النطق، وتمارين يومية، ودعم مجتمعي تفاعلي. والشركة الثالثة هي "أقصوصة" وهو مشروع يهدف إلى تعزيز النشاط الأدبي لدى الأطفال من خلال توفير برامج تفاعلية، ورش عمل، وكتب ورقية وإلكترونية مبتكرة، بهدف تعديل السلوك وتعزيز مهارات التفكير النقدي والتواصل باللغة العربية بطريقة ممتعة تفاعلية. وأيضا شركة إيفيست والتي تقدم تقنية زراعة عامودية محكمة تمكن من إنتاج الخضروات الطازجة طوال السنة ومن أي مكان, وبدون استخدام أي مبيدات زراعية, وبتوفير هائل في استهلاك المياه وبزيادة أضعاف العائد على الاستثمار. أخيرا شركة "نافذة المتاحف" وهي منصة للمتاحف والمواقع الأثرية في المملكة توفر دليلًا شاملًا، ونظام حجز تذاكر إلكتروني، ومرشدين مؤهلين، بالإضافة إلى تقييمات الزوار لتحسين تجربة العملاء. وسوف تحظى هذه المشاريع الفائزة بدعم مالي لكل مشروع بمبلغ (100 ألف ريال)، وبرنامج تدريبي مكثف يشمل الإرشاد والتوجيه.

الجدير بالذكر أن برنامج "impactU" تم إطلاقه في عام 2019م كحاضنة أعمال لدعم المشاريع الريادية والتي تسير نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لصناعة الأثر ولتحقيق بيئة مستدامة تخدم مجالات متعددة مثل: البيئة والصحة والتعليم. ويتبنى هذا البرنامج تقديم البيئة الملائمة والتوسع في الحجم والنطاق وتحويل الأفكار إلى مشاريع ريادية تمكن من زيادة الفرص ورفع كفاءة المشاريع الريادية.

ويعتبر البرنامج ضمن مجموعة من برامج الاستدامة في stc والتي تركز على تمكين الشباب والمساهمة في الاقتصاد الوطني لمستقبل أكثر استدامة.

نبذة عن "مجموعة stc"

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.

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