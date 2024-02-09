الرياض: وقعت مجموعة stc ممكن التحول الرقمي، مذكرة تفاهم مع iBASIS الشركة الرائدة في حلول وخدمات الاتصالات للمشغلين، بهدف توفير تجربة اتصال عالمية عبر تقنية إنترنت الأشياء في المنطقة، وقد تمّ الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات مؤتمر السعات للشرق الأوسط لعام 2024 المقام في دبي خلال الفترة من 6 وحتى 8 فبراير (Capacity Middle East 2024) الذي يجتمع قادة وخبراء البنية التحتية الرقمية من المنطقة وخارجها تحت سقف واحد.

وستساهم هذه المذكرة في تعزيز ريادة مجموعة stc في مجال إنترنت الأشياء، بحيث تساهم في تمكين مطوري تقنيات إنترنت الأشياء في أوروبا وأمريكا من توسيع نطاق أعمالهم في منطقة الشرق الأوسط. كما يهدف هذا التعاون إلى رفع مستوى خدمات اتصالات إنترنت الأشياء ومساعدة الشركات المصنعة للأجهزة الذكية (OEMs) في استكشاف فرص نمو أعمالها في المنطقة وتوفير خدمات اتصالات مرنة لدعم المطورين في التوسع بشكل أسرع. إضافة إلى مساهمتها في دعم خطط تمكين تقنيات إنترنت الأشياء وزيادة مساهمتها في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع الفرص الاستثمارية في المنطقة.

كما ستسمح هذه الشراكة للمجموعة بتعزيز أثرها في دفع عجلة التحول الرقمي، حيث تساهم في تطوير حلول مبتكرة تمكّن مقدمي الخدمات والمشغلين في المنطقة من تلبية متطلبات عملائهم، لاسيما في مجال صناعة وتطوير الأجهزة الذكية، كما ستساهم أيضاً في دعم تطوير حلول جديدة وتعزيز خدمات الاتصالات في مجال إنترنت الأشياء في المنطقة لتلبية احتياجات الشركات المتزايدة ومواكبة تطلعاتها المستقبلية. وتضاف هذه الشراكة إلى قائمة الشراكات القيمة التي تحرص المجموعة من خلالها على تقوية علاقاتها الاستراتيجية لتعزيز الابتكار الرقمي وتهيئة عالم يرحب بخدمات إنترنت الأشياء المستقبلية.

وتأتي هذه الشراكة ضمن الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها مجموعة stc لدعم وتطوير البنية التحتية الرقمية بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 المتمثلة في دعم عجلة التحول الرقمي وتعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزاً رقمياً عالمياً يربط القارات الثلاث، آسيا وإفريقيا وأوروبا.

نبذة عن مجموعة stc

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم المجموعة العديد من الحلول الرقمية المبتكرة وتساهم في قيادة التحول الرقمي على مستوى المنطقة. وهي المجموعة الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 14 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.

نبذة عن شركة iBASIS

iBASIS هي واحدة من كبرى شركات الاتصالات العالمية الرائدة في مجال توفير حلول الاتصالات والتقنيات الرقمية في سبيل تمكين المشغلين وكبرى شركات الاتصالات في جميع أنحاء العالم. وتعد شركة iBASIS، التي تشغلها شركة Tofane Global، هي أول شركة مستقلة متخصصة في الاتصالات. تقدم iBASIS اليوم خدماتها لأكثر من 1000 عميل في 28 موقعاً حول العالم، وتعمل على تحسين مستوى خدمات الاتصال العالمي وجودته ومستوى أمانه في مختلف فئات خدمات الاتصالات: خدمات المكالمات الصوتية وخدمات الرسائل النصية القصيرة ((A2P وبيانات الهاتف المحمول وخدمات تجوال الجيل الخامس وإنترنت الأشياء. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة iBASIS.com.

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