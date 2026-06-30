المنامة، البحرين : أعلنت stc البحرين، المُمَكِّنُ الرقمي، فوزها بالجائزة الذهبية خلال حفل توزيع جوائز التميز العالمية للمسؤولية الاجتماعية لعام 2026، وذلك تقديراً لريادتها في التمكين وترسيخ ثقافة الابتكار، وما حققته من أثر ملموس ومستدام أسهم في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة.

وتحتفي الجائزة بنهج stc البحرين المتكامل في المسؤولية الاجتماعية، والمرتكز على رعاية المواهب المحلية من خلال استثمارها في تنمية الكفاءات ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، بما يجسد حرصها على دعم مسيرة الابتكار وإرساء اقتصاد رقمي مزدهر ومستدام.

ونجحت الشركة، من خلال طرحها مجموعة من المبادرات الاستراتيجية، في غرس ثقافة الابتكار بين موظفيها، عبر تمكينهم من توظيف إبداعاتهم وخبراتهم في تطوير الأعمال، وصقل مهاراتهم، على نحو يسهم في الارتقاء بمسيرتهم المهنية، والاضطلاع بدور فاعل في رسم ملامح مستقبل الشركة.

أما على صعيد الارتقاء بمنظومة ريادة الأعمال في المملكة، فتواصل stc البحرين احتضان الشركات الناشئة الواعدة ورواد الأعمال الطموحين من خلال توفير الإرشاد والتوجيه المتخصص، وإتاحة الخبرات التقنية، وتعزيز فرص التعاون وعقد الشراكات، إلى جانب دعمهم في النمو والتوسع، بما يسهم في طرح حلول رقمية مبتكرة تدعم توجهات المملكة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقدير الدولي يأتي في إطار التزام stc البحرين الراسخ بإطلاق مبادرات نوعية ذات أثر مستدام، على نحو يسهم في تحقيق مكاسب ملموسة ومستدامة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، تعزيزاً لمكانة المملكة بصفتها رائدة إقليمياً في عالم الابتكار الرقمي.

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