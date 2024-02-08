الاتفاقيات تُسهم في تعزيز التزام مجموعة stc بتمكين التحول الرقمي ودعم النمو المستدام

بتمكين التحول الرقمي ودعم النمو المستدام مشاركة روافد في ورشة عمل تستعرض " أهمية تضمين المحتوى المحلي وآليتها في عمليات المشتريات" ومعرض مصاحب يعكس مكانتها الرائدة في مجال تبنّي أفضل ممارسات تنمية المحتوى المحلي

الرياض: شاركت مجموعة stc، ممكّن التحول الرقمي، في منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص. وبحضور رئيس مجلس الإدارة الأمير محمد بن خالد بن العبداللّه الفيصل وقعت مجموعةstc عدد من الاتفاقيات التي تسهم في اثراء الاقتصاد المحلي. كما شاركت stc ممثلةً بروافد، في ورشة عمل أقيمت في إطار فعاليات المنتدى وعرضت أفضل الآليات المتاحة لتحسين ممارسات توطين المشتريات وسلاسل الإمداد.

وبهذه المناسبة، أكّد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc ، عليان الوتيد على أهمية المشاركة في منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الذي يوفر منصة تتيح لمجموعة stc المساهمة في دعم اقتصاد المملكة من خلال توفير تقنيات اتصال بمعايير عالمية، وتمكين التحول الرقمي، وتعزيز النمو المستدام، موضحاً أن توقيع الاتفاقيات يعكس التزام stc بالتعاون مع مختلف الشركاء المحليين وتمكين الابتكار، في إطار الجهود المتواصلة لتوفير المزيد من التعاون والمساهمة لتعزيز المحتوى المحلي بما يسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية 2030

حيث شملت الاتفاقيات المُبرمة، التي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمجموعة stc توقيع عقد مع شركة "الجازع للمقاولات والتجارة" لإنشاء محطة متخصصة بمعالجة المياه الرمادية. وتسعى هذه الاتفاقية إلى تقليل هدر المياه وتحقيق الأهداف الشاملة في مجال الاستدامة واتفاقية مع شركة "ماستروركس" تهدف إلى تحسين تجربة العملاء من خلال تعزيز قدرات مجموعة stc في مجال رصد وتفعيل مؤشرات أداء رئيسية جديدة. اتفاقية مع شركة "غزال"، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، لتوفير وسائل نقل صديقة للبيئة في المقرّ الرئيسي لمجموعة stc. اتفاقية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سِمة" لتطوير نظام يعمل على إدراج بيانات الشركاء والتحقق منها، بما يسهم في تبسيط عملية تسجيلهم، في إطار مبادرة "تحسين مركز الشركاء". توقيع عقد مع كل من شركة "البحر المتوسط الحديثة للاتصالات السلكية" وشركة "البوابة الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات" وشركة "أوناس للمقاولات" بهدف تطوير البنية التحتية ودعم جهود الاستدامة، مع التركيز بشكل خاص على مهام تطوير وصيانة البنية التحتية للشبكة الخارجية التابعة للمجموعة.

وفي إطار مشاركتها في المنتدى، شارك "روافد" في ورشة عمل ومعرض تحت عنوان "تنمية المحتوى المحلي في المشتريات"، حيث تم إتاحة فرصة التسجيل المباشر للشركاء المحليين واستعراض الفرص الاستثمارية التقنية مقدمين بذلك نماذج تسلّط الضوء على المكانة الرائدة للمجموعة في مجال تبنّي أفضل ممارسات تنمية المحتوى المحلي على مستوى المملكة. وجسّدت ورشة العمل فرصة مهمة لتبادل المعلومات والخبرات حول أفضل السُبل المتاحة لتعزيز المشتريات المحلية وتوطين سلاسل الإمداد.

يُشار إلى أن منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص يستقطب نخبة من صنّاع السياسات وأهم مؤسسات القطاع الخاص المحلية، بالإضافة إلى أبرز الشخصيات والمتخصصين في القطاع، بهدف إجراء حوارات تستعرض طرق دعم المحتوى المحلي وتعزيز فرص نمو القطاع الخاص في المملكة.

نبذة عن مجموعة stc:

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم المجموعة العديد من الحلول الرقمية المبتكرة وتساهم في قيادة التحول الرقمي. وهي المجموعة الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة ١٣ شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.

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