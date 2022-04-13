الكويت: تولت كامكو إنفست بنجاح إدارة عملية استحواذ شركة الاتصالات الكويتية (stc)، المزود الإقليمي الرائد للاتصالات والحلول الرقمية، على شركة البوابة الإلكترونية القابضة (“e-Portal”)، إحدى الشركات الكويتية الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية stc التوسعية والتي تساهم في تنويع قاعدة العملاء وتوسيع أنشطة الشركة مع التركيز على الحلول الرقمية بما يتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية.

وقامت كامكو إنفست بمساعدة stc في تحديد الشركات التي تعمل في نفس المجال والقطاع المستهدف واختيار الشركات التي تناسب استراتيجيتها وقد قامت بعد ذلك بعمليات التقييم بالإضافة إلى تقديم المشورة بشأن الإجراءات والمتطلبات المختلفة اللازمة لإتمام الصفقة. وشمل ذلك الحصول على الموافقات الداخلية والجهات التنظيمية والرقابية وإجراء عمليات الفحص النافي للجهالة بالإضافة إلى صياغة ومراجعة المستندات الخاصة بالصفقة، والتواصل والتنسيق مع كافة أصحاب المصالح للوصول إلى النتائج المرجوة بأفضل وجه نيابة عن العميل.

وصرح عبدالله محمد الشارخ، رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية: “نفخر بمشاركتنا في هذه الصفقة وتولينا دوراً استراتيجياً في تلبية وتحقيق الأهداف التي حددتها stc بدءاً من تحديد وتقييم الصفقة إلى إتمام صفقة الاستحواذ. ونواصل من خلال هذه الصفقة تعزيز سجلنا الحافل وترسيخ التزامنا بمواصلة مسيرتنا الناجحة التي حققناها في مجال أنشطة الاندماج والاستحواذ في عام 2021".

وخلال عام 2021، نجح فريق الاستثمارات المصرفية في كامكو إنفست في إدارة وتنفيذ 22 صفقة بلغت قيمتها 4.8 مليار دولار أميركي، منها ست صفقات اندماج واستحواذ بارزة. فقد قام الفريق بدور مستشار البيع الحصري لبيع حصة بنسبة 60% في شركة في قطاع الصيدلة في الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى صفقتي بيع أخريين في الولايات المتحدة الأمريكية ومصر. كما قام الفريق بإدارة عملية شراء حصة أقلية من رأس مال شركة مدرجة في بورصة الكويت وبدور مستشار الاستحواذ الحصري لعمليتي استحواذ على شركتي تأمين في الكويت والأردن لصالح مجموعة تأمين كويتية.

وخلال العام 2021، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفاع في عدد صفقات الاندماج والاستحواذ بنسبة 40% مقارنة بعام 2020، إذ وصلت إلى أعلى المستويات المسجلة منذ عام 1980، وفقاً لتقرير خاص بخدمات الاستثمارات المصرفية لعام 2021 الصادر عن شركة ريفينيتيف.

مستفيدة من زخم نشاط الاندماج والاستحواذ الذي تشهده المنطقة، والذي من المتوقع أن يستمر خلال العام 2022، تقوم كامكو إنفست في الوقت الحالي بتقديم خدماتها الاستشارية بشأن صفقتي اندماج عن طريق الضم نيابة عن عملائها. وتشمل تلك الصفقات اندماج شركة مشاريع الكويت القابضة مع شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، بالإضافة إلى اندماج شركة العقارات المتحدة مع شركتين تابعتين لها وهما شركة أبراج المتحدة القابضة وشركة الضيافة القابضة. علاوة نشاط الاندماج والاستحواذ، يقدم الفريق خدماته الاستشارية لعدد من صفقات البيع والتي من المقرر ان يتم إنجازها خلال العام.

وأضاف: "يشير نمو أنشطة الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تزايد اقبال السوق في أعقاب الجائحة. ونتوقع عاماً نشطاً آخر لخدمات الاستثمارات المصرفية على مستوى كافة القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما في ذلك عمليات الاندماج والاستحواذ، وإن كان على الأرجح بوتيرة أبطأ. وسيكون الدافع

وراء تلك التوجهات سعي الشركات لتمويل توسعاتها والنمو بشكل غير عضوي وتعزيز ميزتها التنافسية مع الاستفادة من معنويات السوق الإيجابية "

واختتم الشارخ قائلاً: "بالنيابة عن كامكو إنفست، أتقدم بجزيل الشكر لشركة stc، وعلى وجه الخصوص مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية، لوضع ثقتهم الغالية في قدرتنا على تسهيل عملية الاستحواذ بنجاح وتولي الاشراف على كافة إجراءاتها بما يتماشى مع الجدول الزمني والمتطلبات المحددة مسبقاً. كما أتقدم بالشكر إلى شركة البوابة الإلكترونية القابضة على تعاونهم وإلى جميع الأطراف من جهاز حماية المنافسة في دولة الكويت وشركة ميسان لمساهمتهم في إنجاح هذه الصفقة.

وباستكمال 22 صفقة في عام 2021، يرتفع إجمالي صفقات الاستثمارات المصرفية التي نفذتها الشركة منذ تأسيسها إلى أكثر من 29.2 مليار دولار أمريكي في أسواق رأس مال الأسهم وأسواق رأس مال الدين وعمليات الدمج والاستحواذ.

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نبذة عن كامكو إنفست:

تعد شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك (عامة) "كامكو إنفست" قوة مالية إقليمية غير مصرفية تتخذ من دولة الكويت مقراً لها وتتواجد في الأسواق المالية الإقليمية الرئيسية تأسست في عام 1998 ومدرجة في بورصة الكويت منذ العام 2003. كامكو إنفست هي شركة تابعة لمجموعة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" مستقلة إداريا وتطبق أعلى معايير الحوكمة وخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي.

يبلغ حجم الأصول المدارة حوالي 14.6 مليار دولار أمريكي (كما في 31 ديسمبر2021) في فئات أصول وأسواق مختلفة مما يجعلها من أكبر مدراء الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتمتع كامكو إنفست بسجل حافل من صفقات الاستثمارات المصرفية بقيمة إجمالية تتجاوز 29.2 مليار دولار أمريكي منذ إنشائها وحتى 31 ديسمبر 2021 في أسواق رأس المال وأسواق الدين والدمج والاستحواذ.