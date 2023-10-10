لإنشاء بنية ذكية بتقنيات مستقبلية متكاملة

الدرعية: أعلنت شركة الدرعية عن توقيع عقد مذكرة "شراكة استراتيجية" مع مجموعة stc، الممكن الوطني الرقمي الأول في المنطقة، لإحداث نقلة في المشهد الرقمي والتقني بمشروع الدرعية التاريخية، ودعم تطوير بنيتها التحتية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرة إلى أن مشروع الدرعية أصبح بذلك أول المشروعات الوطنية الكبرى في المملكة العربية السعودية الذي يستفيد من حزمة متكاملة وحديثة من الحلول التقنية المبتكرة التي تُقدمها مجموعة stc بهدف تمكين تحويل مشروع بوابة الدرعية إلى منطقة تراثية ذكية بتقنيات مستقبلية متكاملة، لتحسين جودة الحياة بهذا الموقع التراثي والتاريخي والثقافي العالمي.

وقع مذكرة التفاهم كل من السيد جيري انزيريلو الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، والرئيس التنفيذي لمجموعة stc، عليان بن محمد الوتيد، بحضور مسؤولين تنفيذيين من الجانبين، وتستهدف الشراكة الاستراتيجية أيضاً تعزيز ودعم لدرعية في تنفيذ مشاريعها واعمالها المتعلقة بالبنية التحتية.

ووفق المذكرة، فإن الشراكة الشاملة بين الجانبين من شأنها أن تعطي لمجموعة stc دور فعال في تقديم خدماتها المتخصصة بالدرعية، وتطوير خدمات شبكات الاتصال السلكية واللاسلكية و والإنترنت للمقر الرئيسي ومقرات الأعمال، والخدمات السحابية والأمنية والمدارة، لدعم مجتمع الدرعية التاريخي والمواقع التراثية والمرافق التطويرية بأحدث التقنيات مع الحفاظ على قيمته التراثية العريقة.

وفي معرض حديثه عن هذه المناسبة المهمة؛ قال السيد جيري انزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، أنه بموجب الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها مع مجموعة stc، سيتم الاستفادة من الحلول التقنية المتقدمة لتطوير مشروع ومجتمع الدرعية، وتسخير قوة التقدم الرقمي في الدفع باتجاه تحسين نوعية وجودة الحياة وتطوير حلول ذكية تلبي تطلعات المستقبل، وخلق فرص لا مثيل لها داخل مجتمع الدرعية ومشروعاته التراثية والثقافية والتطويرية الفريدة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية: "شراكتنا مع مجموعة stc خطوة نوعية في سعينا لتنفيذ خدمات متكاملة خاصة بالتحول الرقمي في الدرعية، كما أن التعاون المشترك فيما بيننا يؤكد ويظهر حرصنا على الالتزام بتحقيق عملية تطوير وتحول جذري، وهذه الخطوة ليست مجرد تمهيد لمجتمع متقدم فحسب، بل تُشكل أيضًا سابقة للمشاريع الوطنية الكبرى الأخرى في المملكة. كما أن هذه الشراكة مع stc ستخلق نظامًا بيئيًا يزدهر وينمو بالابتكار والاستدامة والتواصل، مع الحفاظ على السحر التاريخي لمجتمع الدرعية، وتطوير أفضل تجربة ممكنة للزوار والسكان على حدٍ سواء".

من جهته، عبر الرئيس التنفيذي لمجموعة stc عليان بن محمد الوتيد، عن سعادته بهذه الشراكة الرائدة مع شركة الدرعية، قائلاً: "نحن فخورون بالتعاون مع شركة الدرعية في هذا التوجه الرائد، الذي يبرز التزامنا كممكن وطني للتحول الرقمي في المنطقة بقيادة دعم مثل هذه المشاريع الوطنية الكبرى في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ومشروع الدرعية يُعد واحداً من أكثر المشاريع الضخمة ، ضمن رؤية المملكة 2030".

ولفت الوتيد إلى أنه من المقرر أن تتولى نخبة من الشركات التابعة لمجموعة stc تنفيذ مختلف الأعمال اللازمة للشراكة الاستراتيجية لتمكين التحول الرقمي المنشود واكمال اعمال الانشاء والتنفيذ لتحقيق الرؤية المنوطة بالدرعية، حيث ستقدم شركة solutions by stc المزود الأول لحلول تقنية المعلومات بالمملكة، كامل خدمات التصميم والتنفيذ، إلى جانب الخدمات المدارة ، وكذلك أعمال الربط بين الأنظمة وإدارة المشاريع.

كما ستوفر شركة IOT squared المتخصصة في حلول وتقنيات إنترنت الأشياء حزم خدمة الدوائر التلفزيونية المغلقة وتوريد وتركيب الكاميرات الذكية الخاصة بها وتشكيلها بما يتناسب مع كود البناء الخاص بالدرعية، إضافة إلى توفير حلول المراقبة المركزية بالفيديو القائمة على السحابة الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخراج البيانات للمساعدة في اتخاذ القرارات، فيما ستقوم شركة "SCCC الشركة السعودية للحوسبة السحابية" الرائدة في خدمات الحوسبة السحابية بإستضافة ومعالجة البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتسعى شركة الدرعية من خلال شراكتها الاستراتيجية مع مجموعة stc للارتقاء بمستوى اعمال ادارتها ومنظومة البنى التحتية الخاصة وجودة الحياة في إطار ما توفره المشاريع من فرص متنوعة لحياة عصرية واسعة الخيارات، ومتعددة الأنماط، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة المتمثل في جذب 100 مليون زيارة إلى المملكة العربية السعودية سنويًا بحلول عام 2030.

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