الرياض : وقعت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي في المنطقة، والشركة الوطنية للإسكان (NHC) مذكرة تفاهم تهدف إلى العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية المحايدة للضواحي والمجتمعات السكنية للوطنية للإسكان (NHC)، ودعم الوصول إلى شبكة الألياف الضوئية، وكذلك تقديم خدمات النواقل والمشغلين وذلك ضمن أهداف واستراتيجيات الوطنية للإسكان لتطوير أعمالها وتحسين جودة الحياة في مشاريعها.

وتساهم مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين المجموعة والشركة لتحقيق الأهداف المشتركة بين الشركتين الوطنيتين الرائدتين، حيث تساهم هذه الاتفاقية في تحقيق المستهدفات الوطنية الكبرى ورؤية السعودية 2030 عبر توفير بنية تحتية متطورة لضواحي عصرية ومستدامة تساهم في تعزيز جودة الحياة وتضع المملكة في الريادة الإقليمية في توفير واستخدام التقنيات المتطورة.

وبهذه المناسبة قال المهندس محمد العبّادي، الرئيس التنفيذي لوحدة النواقل والمشغلين بمجموعة stc: "توقيع هذه المذكرة خطوة مهمة كمرحلة ضمن سلسلة من المشاريع المستقبلية الضخمة التي نعمل عليها حالياً. هذه المشاريع ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث نبحث سبل التعاون لعقد شراكات مع جهات وطنية واعدة في مختلف القطاعات. كما نهدف من خلال جهودنا المشتركة لاستمرار مجموعة stc في أداء دورها الريادي كونها ممكن التحول الرقمي في المملكة والمنطقة من خلال توفير البنية التحتية الرقمية المحايدة والتي تساهم في رفع مستوى جودة الحياة وتواكب مستهدفات بناء مستقبل مستدام ومتصل للجميع".

وأكد المهندس علي العبداني رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال المؤسسية في الوطنية للإسكان (NHC) أهمية هذا التعاون في دعم التوجهات الاستراتيجية للوطنية للإسكان، قائلاً: "يسرنا التعاون مع مجموعة stc لرفع جودة الخدمات المقدمة في الضواحي، حيث ستدعم البنية التحتية المحايدة تطوير مشاريعنا لمواكبة تحولات السوق الحالية والتطلعات المستقبلية، كما أنها تعكس التزامنا بتقديم أفضل الخدمات من خلال تطوير المشاريع بأفضل الممارسات والتقنيات التي تسهم في رفع جودة حياتهم كما تسهم في تحقيق رؤية المملكة لزيادة معدلات تملك الأسر السعودية للوحدات السكنية".

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حول مجموعة stc

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي في المنطقة، إذ تقدم المجموعة العديد من الحلول الرقمية المبتكرة وتساهم في قيادة التحول الرقمي على مستوى المنطقة. وهي المجموعة الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي، كما تضم المجموعة 14 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

حول الوطنية للإسكان

الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكّنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، بخيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعي الشركة إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.