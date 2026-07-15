باريس : تواصل مجموعة stc، الشريك الرائد والمؤسس لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، في رحلة شراكتها الاستراتيجية المستمرة للسنة الثالثة على التوالي، في خطوة تؤكد من خلالها على التزامها بدعم وتطوير هذا القطاع الواعد. وتأتي هذه الشراكة لترسخ مكانة stc كواحدة من أبرز العلامات التجارية الرائدة في قطاع الألعاب الإلكترونية العالمي، حيث تواصل تعزيز حضورها المميز في هذا الحدث العالمي، لتمكين قطاع الألعاب الإلكترونية في المملكة والعالم، وقد واكبت مجموعة stc انطلاقة البطولة بحضور بارز منذ لحظاتها الأولى، حيث شهدت فعاليات حفل الافتتاح الذي احتضنته العاصمة الفرنسية باريس وسط أجواء عالمية استثنائية، لتجسّد بذلك حرصها على أن تكون في قلب الحدث، مؤكدةً عمق شراكتها ورسوخ التزامها تجاه صناعة الرياضات الإلكترونية.

ويعكس هذا الحضور المبكر والفاعل رؤية المجموعة في مواكبة أبرز المحافل العالمية للقطاع، والوقوف عن كثب على أحدث ما تشهده الساحة من تطورات ومنافسات تجمع نخبة اللاعبين من مختلف أنحاء العالم.

وخلال نسخة هذا العام من البطولة التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، يرتبط اسم مجموعة stcبثلاثة من أبرز مرافق البطولة الحيوية، بما في ذلك قاعة «stc Arena»؛ المركز التنافسي الذي استضاف منافسات «VALORANT» و«League of Legends»، و«Counter-Strike 2»، و«Rocket League»، و«EA FC 26»، و«Overwatch 2»، و«Call of Duty: Black Ops 7»؛ بالإضافة إلى «صالة اللاعبين من stc» و«منطقة المنافسين من stc». وتسهم هذه المرافق في تعزيز حضور المجموعة في قلب المنافسات القوية والأجواء الاحتفالية المميزة التي يشهدها المهرجان المصاحب للبطولة.

وتمتد شراكة stc الاستراتيجية أيضاً لتشمل البث المباشر للبطولة، حيث قامت بعرض العديد من الفقرات التي تحمل هوية stc، مثل فقرة "الإعادات"، و"أبرز لقطات اليوم السابق"، و"ملخص نهاية اليوم". وظهرت العلامة التجارية للمجموعة في لحظات مختارة خلال منافسات الألعاب وعبر البث المباشر على منصة تويتش، بما يضمن حضوراً طبيعياً ومتواصلاً ضمن تجربة المشاهدة لملايين المتابعين حول العالم.

و شهدت نسخة هذا العام عودة "شيهانة"، شخصية الألعاب الخاصة بمجموعة stc والرمز الذي يجسد التزامها بتمكين الجيل القادم من اللاعبين السعوديين؛ حيث يتواصل حضورها عبر مختلف المنصات الرقمية، بما في ذلك فيديو الإعلان عن البطولة، والفيديو الرئيسي، والمحتوى المخصص للشركاء المؤسسين.

ومن الجدير بالذكر أن نسخة عام 2026 من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية تُقام حالياً في مركز معارض "بورت دو فرساي" (Paris Expo Port de Versailles) بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث انطلقت في 7 يوليو وتتواصل فعالياتها حتى 23 أغسطس. ويشهد هذا الحدث الرائد مشاركة أكثر من 2,000 لاعب محترف و200 نادٍ من أكثر من 100 دولة، لخوض منافسات 25 بطولة تشمل 24 لعبة عالمية للفوز بحصة من الجائزة الإجمالية الأضخم في تاريخ القطاع، والتي تتجاوز قيمتها 75 مليون دولار أمريكي.

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