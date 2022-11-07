الرياض: أعلنت الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا (تبادل)، الشركة الرائدة في ابتكار وتقديم الحلول والخدمات الرقمية والمالية الذكية لقطاع الأعمال والقطاع اللوجستي، عن اختتام البرنامج التدريبي لمديري العموم الذي استمر لمدة ستة أشهر، وتمّ تنفيذه بالتعاون مع "إنسياد" ((INSEAD، وأكاديمية الاتصالات السعودية (stc)، وذلك بهدف رفع مستوى المهارات القيادية، وإعداد كفاءات سعودية طموحة تتمتّع بأعلى قدر من الإمكانات الملائمة لمواكبة أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال.

وينطلق اهتمام "تبادل" بالاستثمار بالتدريب والتطوير من دورها المهم والمحوري في قيادة التحوّل الرقمي للقطاع اللوجستي في المنطقة، بالتعاون مع شركاء النجاح J"تبادل"، بهدف بنـاء حلـول للتعـاملات الإلكـترونيـة للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال، وتطوير البرامج والأنظمة وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات، وحلول التعاملات الإلكترونية لدعم وخدمة ازدهار المملكة. وفي الوقت نفسه، تؤكد "تبادل" حرصها الكبير على اختيار أجود البرامج التطويرية وأفضل الجهات المتخصصة والمؤهلة، بالإضافة إلى اهتمامها بالاستثمار في الموارد البشرية، والرقي بمستوى الأداء، وصولاً إلى أفضل وأعلى المستويات، وتطوير قدرات ومهارات قياداتها، عبر إشراكهم في برامج تدريبية متخصِّصة بمواصفات ومقاييس عالمية لمواكبة أحدث الطرق والوسائل العلمية الحديثة، وتهيئة وتدريب وصقل مواهبهم.

وأكد سعادة الرئيس التنفيذي لـ"تبادل“ الأستاذ ماجد بن فالح العتيبي على أهمية بناء استراتيجية تطوير متميزة من أجل تأهيل قيادات محلية رائدة، حيث تبذل "تبادل" قصارى جهدها لتطوير برامج التدريب المتخصصة. وأضاف أن ذلك يأتي في إطار الدور الذي تقوم به "تبادل" لتحقيق أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية لرؤية المملكة 2030، ولتمكين استراتيجيتها ”BEYOND".

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الشهري إلى أن "تبادل" دأبت على إطلاق برامج تدريبية قيادية متميزة لمنسوبيها للمساهمة في إيجاد ثقافة تحث على التطور والابتكار والقيادة تعكس ثقافة واستراتيجية تطوير الكفاءات لدى "تبادل"، من خلال الحرص على توفير ممارسات عالمية رائدة.

جدير بالذكر أنّ الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) تأسست بموجب مرسوم ملكي، وهي من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في رحلة التحوّل الرقمي للقطاع اللوجيستي وقطاع الأعمال، وابتكار الحلول التقنية الآمنة، بما يعمل على تيسير التجارة

العالمية، وذلك لرفع الكفاءة والشفافية، وتعزيز الأداء التشغيلي لدعم تطلعات المنطقة الاقتصادية ورحلتها المستمرة نحو التنمية الشاملة.

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نبذة عن "تبادل":

تأسست الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل)، بموجب مرسوم ملكي، وهي من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في رحلة التحول الرقمي للقطاع اللوجستي وقطاع الأعمال، وابتكار الحلول التقنية الآمنة، وذلك لرفع الكفاءة والشفافية، وتيسير التجارة العالمية وتعزيز الأداء التشغيلي لدعم تطلعات المنطقة الاقتصادية ورحلتها المستمرة نحو التنمية الشاملة.