الكويت: أعلنت طلبات، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا، عن دخولها بشراكة استراتيجية مع stc الكويت، الشركة الرقمية الرائدة في مجال تمكين التحوّل الرقمي في الكويت. وفي إطار هذا التعاون المتميّز، ستمنح طلبات عملاء stc الكويت القدرة على استبدال نقاطهم على برنامج الولاء "قطاف"، مقابل مكافآت على منصة طلبات؛ تتضمن عروضاً حصرية، وخصومات وقسائم شرائية.

الآن، ومن خلال برنامج الولاء "قطاف"، ستتاح الفرصة لعملاء STC لتعزيز تجربتهم من خلال عملياتهم الشرائية. على سبيل المثال، يحصل كل عميل على نقطة واحدة مقابل كل دينار كويتي ينفقه، ومع استمرار هذه العملية، سيزيد مجموع النقاط تدريجياً. وفيما بعد، يمكن استخدام هذه النقاط للاستفادة من مجموعة متنوّعة من العروض الحصرية على خيارات الطعام المتوفّرة على منصة طلبات. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز تجارب الحياة اليومية، ويتوافق مع التزام طلبات في تقديم قيمة مضافة للعملاء أثناء استخدام تطبيقها.

من جهته، عبّر السيد أحمد ناجي، رئيس إدارة التسويق لطلبات الكويت، عن سعادته بهذه الشراكة، قائلاً: "إن التعاون مع stc الكويت يعد خطوة مهمة بالنسبة لنا، ونحن متحمسون لتقديم تجربة سلسة ومجزية لعملائهم على منصتنا. من خلال تمكين وتسهيل عملية استبدال نقاط برنامج الولاء "قطاف" على منصة طلبات، سنفتح أمام العملاء آفاقاً جديدة للاستمتاع بعالم من المزايا اللامحدودة، مثل عروض خاصة وخصومات حصرية تم تصميمها خصيصاً لهم، بالإضافة إلى فرصة استرداد المبالغ النقدية، مما يجعل كل عملية شرائية على التطبيق تجربة مجزية وأكثر متعة".

من جهته، علق السيد عبد العزيز الدويش – مدير عام إدارة التسويق في stc على هذه الخطوة قائلاً: " نود أن نعرب عن سعادتنا بانضمام "طلبات" إلى قائمة شركائنا الاستراتيجيين ضمن برنامج ولاء stc للعملاء؛ "قطاف". هذه الشراكة تعكس التزامنا بتقديم تجارب استثنائية ذات قيمة مضافة على أسلوب حياة العملاء، حيث أصبح بإمكانهم الآن استبدال نقاط برنامج "قطاف" للحصول على مجموعة متنوعة من الخدمات والمزايا الحصرية في منصة طلبات".

وأضاف: " وبالنظر إلى ريادة كل من stc وطلبات في مجال التكنولوجيا والتمكين الرقمي، نؤكد على أن هذه الشراكة ستكون علامة فارقة لتحقيق التميز في عالم الاتصالات والتجارة الإلكترونية، وستكون مثالاً يحتذى به على كيفية توحيد الجهود لتقديم تجارب مطوّرة للعملاء".

إن التعاون بين طلبات وشركة stc الكويت يمثل نقطة مهمة في تطوير برامج مكافآت العملاء وتعزيز رضاهم؛ حيث يؤكد ذلك على مبدأ التميز ويمهّد الطريق أمام المزيد من الشراكات الاستراتيجية المبتكرة في المستقبل.

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