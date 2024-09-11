الرياض، أعلنت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي الأول في المملكة، عن توقيعها اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة تطوير المربع الجديد، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وذلك لتعزيز ودعم "المربع الجديد" في تنفيذ المشاريع والأعمال المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات بشكل فعّال، والاستفادة من الحلول الرقمية المبتكرة التي توفرها مجموعة stc في المستقبل.

وتسعى مجموعة stc من خلال هذه الاتفاقية، إلى تعزيز التحول الرقمي والتقني في المشاريع الكبرى في المملكة العربية السعودية، وإحداث نقلة نوعية في البنية الأساسية والخدمات الرقمية التي يقدمها القطاع العقاري العصري الذي تتبناه المملكة، حيث سيتم الاستفادة من الحلول التقنية المتقدمة التي توفرها المجموعة.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، المهندس عليان بن محمد الوتيد: "تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية استمراراً لدور مجموعة stc الريادي ومنظومتها الرقمية كممكن وطني للتحول الرقمي، إذ يُعد "داون تاون المربع الجديد "أحد المشاريع الوطنية التي تؤمن المجموعة بأهمية تطويرها من خلال توفير تقنيات رقمية ذات معايير عالمية."

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المربع الجديد، مايكل دايك: "أن الشراكة الاستراتيجية مع مجموعةstc ستعزز مكانة المربع الجديد كوجهة تعيد تعريف التطوير الحضري، وتمكين التحول الرقمي في الوجهة الأحدث عالميًا بالإضافة إلي تحسين مستوى جودة الحياة، وتسعى الشركة لتكون نموذجاً رائداً في الابتكار والاستدامة، مما يجعله داون تاون عصري والأكثر تطوراً في العالم يمكن الوصول إلى معالمه خلال 15 دقيقة سيرًا على الأقدام"

وتغطي الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة stc و"المربع الجديد" تنفيذ كافة المشاريع والأعمال المتعلقة بالبنية الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى الاستفادة من الحلول الرقمية المتعددة والابتكارية التي تقدمها مجموعة stc من واقع خبرتها في دعم المدن الرقمية الذكية وفي مقدمتها حلول انترنت الأشياء وتقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة الإلكترونية والأمن السيبراني.

ويُعد المربع الجديد إحدى الوجهات الاستثنائية و"داون تاون" حديثًا وعالميًا في الرياض، يتناغم فيه الابتكار والتقنية بالطبيعة والاستدامة، مما يسهم في تعزيز رحلة التطور التي تشهدها العاصمة، وتحسين مستوى جودة الحياة فيها، وفي المربع الجديد يتربع " المكعب" الأيقونة المعمارية الفريدة، بارتفاع وعرض وطول يبلغ 400 مترًا، مما يجعله أحد أكبر الهياكل العمرانية بالعالم. وتعمل شركة تطوير المربع الجديد على توفير بيئة حضرية ذكية ومتقدمة من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة، وتعزيز التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار .

وتعتبر هذه الشراكة استكمالاً لمساهمة مجموعة stc في دعم القطاع العقاري والسياحي في المملكة عبر توفير تقنيات الاتصالات والمعلومات المتقدمة للمستفيدين والزوار. وستسهم هذه الشراكة برفع مستوى خدمات التقنيات الذكية في المشاريع والتجمعات العمرانية الجديدة من أجل تطوير ونمو الاقتصاد الوطني. وتخدم هذه الشراكة المستهدفات الوطنية بما يحقق النمو المستدام ويثري حياة المجتمع السعودي.

نبذة عن "مجموعة stc"

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.

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