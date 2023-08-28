بلغ مجموع الجولة 100 مليون ريال سعودي

سجلت الجولة (أ) التمويلية لشركة "رواء" رقماً قياسياً جديداً لأبرز مشاريع "البرمجيات بوصفها خدمات" (SaaS) من الجولات (أ) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم التمويل.

تضم قائمة كبار المستثمرين في الجولة التمويلية (أ) صندوق stc للاستثمار المؤسسي وبقيادة من صندوق واعد فنتشرز التابع لشركة أرامكو، إلى جانب عدة صناديق أخرى.

الرياض: أعلن صندوق stc للاستثمار المؤسسي CIF عن مشاركته في جولة استثمارية (أ) بلغ مجموعها 27 مليون دولار (100 مليون ريال سعودي) في شركة رواء الرائدة في مجال برامج إدارة البيع بالتجزئة. وقاد صندوق "واعد فنتشرز" لرأس المال الجريء التابع لشركة أرامكو هذه الجولة، وضمت قائمة المستثمرين الآخرين المشاركين في الجولة كلاً من جرافين فنتشرز من وادي السيليكون، وسدو كابيتال، وفيجن فنتشرز، وخوارزمي فنتشرز، ورزم للاستثمار وصناديق أخرى.

تأتي مشاركة stc بهذه الجولة ضمن خطط المجموعة للتوسع والنمو، وهو ما يتوافق مع استراتيجيتها "تجرأ"، ومستهدفاتها التي تشمل تمكين الاقتصاد الرقمي، ودعم الابتكار، والتقنيات ونماذج الأعمال الجديدة من خلال الاستثمار في الشركات الواعدة لتخلق بدورها قيمة مضافة للأسواق المحلية والعالمية بشكل يتلاءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وفي هذا الشأن، قال ماجد الجربوع، مدير عام صندوق الشركة وريادة الأعمال: "يعد استثمارنا في "رواء" خطوة استراتيجية لدعم نمو التقنيات الأساسية لقطاع التجزئة. حيث إن التقدم الملحوظ الذي أحرزته رواء في الأشهر القليلة الماضية، هو شهادة على كفاءة المشروع وفريق العمل. ونتطلع لأن نكون جزءاً من رحلة رواء نحو تطوير حلول التجزئة المتقدمة كممكن للتحول الرقمي في المنطقة".

وتقدم رواء، التي أسسها عام 2018 كل من محمد القصير وعبد الله الجضعي، النظام السحابي المتزامن لإدارة مخزون تجار التجزئة في المتاجر العادية، وكذلك منافذ البيع عبر الإنترنت. وقد نجحت الشركة في تلبية احتياجات 7000 تاجر تجزئة في المملكة وخارجها، مما خلق أكثر من 250 فرصة عمل محلياً.

وسوف تعمل stc كذلك على دعم شركة رواء لتستفيد من الإمكانات الكبيرة للمجموعة ومنظومتها التقنية المتكاملة وذلك من خلال تقديم الاستشارات لفريق العمل من قبل كافة قطاعات المجموعة وشركاتها التابعة.

الجدير بالذكر أن stc تحتل مرتبة الريادة في دعم منظومة ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية من خلال الاستثمار في عدة مشاريع واعدة عبر صندوق STV وبرنامج inspireU الذي يقدم حزمة من الخدمات المميزة وعلى رأسها توفير مناطق العمل المجهزة والدعم اللوجيستي و خدمات التسويق.

#بياناتشركات

- انتهى -

حول مجموعة stc

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي في المنطقة، حيث تقدم stc منتجات وخدمات مبتكرة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما توفر مجموعة متنوعة من الحلول والخدمات الرقمية الأفضل في فئتها بما يشمل المدفوعات الرقمية والاتصالات السلكية واللاسلكية وتقنيات إنترنت الأشياء وتقنيات الجيل الخامس والحوسبة السحابية والألعاب الإلكترونية والأمن السيبراني وغيرها من الحلول الرقمية المتقدمة.

لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني

حول صندوق CIF من stc

CIF من stc هو صندوق يهدف إلى الاستثمار في الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة في مجالات مختلفة بما في ذلك التقنيات المالية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والألعاب الرقمية، وإنترنت الأشياء، وتقنية blockchain، وغيرها من المجالات الواعدة.

سيقوم CIF باستثمارات استراتيجية لتسريع النمو وتعزيز الابتكار ودعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 فيما يتعلق بتنويع الاقتصاد من خلال الاستفادة من قطاعات جديدة ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة ذات الصلة باستراتيجية stc على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.