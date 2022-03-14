المنامة، البحرين: أعلنت stc البحرين، الشركة الرائدة في عالم التكنولوجيا الرقمية، عن إنضمامها لشبكة Chainlink بشكل رسمي حيث هيأت البنية التحتية التكنولوجية لتمكن المنصة من اعداد وتنفيذ العقود الذكية (Smart Contracts) عبر تقنية الBlockchain .وبهذا، تكون stc البحرين أولى شركات الشرق الأوسط المتصدرة في تبني هذه الخدمة التي تهدف لتطوير هذه التقنية الذكية في المنطقة والعالم.

تأتي هذه المبادرة ضمن مساعي stc البحرين لتعزيز الاقتصاد الرقمي، فهي الآن توفر بيانات عالية الجودة وخدمات آمنة وموثوقة للعقود الذكية بالتعاون مع شبكة Chainlink. كما ستدعم stc البحرين Chainlink Price Feeds، وهي خدمة توفر بيانات دقيقة عن الأسواق المالية والعملات المشفرة (cryptocurrency) بغرض تنفيذ العقود الذكية.

تعليقا على هذا الاطلاق، قال سعد عوده، رئيس قطاع النواقل والمشغلين في stc البحرين:"نحن متحمسون لإطلاق شبكةChainlink رسمياً في البحرين حيث سنقوم بتوفير بيانات مالية ذات جودة عالية متكاملة لنوفر بيئة حاضنة ومتكاملة لعمليات العقود الذكية ومخنلف أعمال شبكات الBlockchain في المنطقة."

وأضاف قائلاً: "إننا في طور الإستفادة من خبراتنا الواسعة في توفير البنية التحتية التكنولوجية والرقمية للنهوض بالأعمال في منطقة الشرق الأوسط، مما يبين سعينا والتزامنا بتطوير الاقتصاد الرقمي كوننا أحد أهم الممكنين لتكنولوجيا المستقبل مثل Blockchain والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. كما أننا نتطلع لتطوير الخدمات التي نوفرها عبر شبكة Chainlink باعتبارها الخدمة الرائدة في تقديم العقود الذكية، بالإضافة إلى توفير التطبيقات الذكية المعتمدة على العقود ذكية في الاقتصاد العالمي."

قال سيرجي نازاروف، أحد مؤسسي Chainlink:" مع تسارع الطلب على البيانات المعتمدة لتعزيز تطبيقات العقود الذكية ، هناك فرصة كبيرة لموردي البنية التحتية مثل stc البحرين لتقديم هذه الخدمات" وأضاف قائلاً: "عبر إطلاق شبكة Chainlink فإن stc البحرين تدعم اقتصاد العقود الذكية من خلال توصيل البيانات الأساسية لمجموعة واسعة من الحسابات."

تركز stc البحرين على دعم التحول الرقمي باعتبارها جزء مهم من واجهة الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، تمهد stc البحرين الطريق لتمكين حلول وخدمات متطورة للجميع، كما تقوم بدعم نظام البيئة المتنامي (Web3) من خلال توفير الخدمات اللازمة لدعم العدد الهائل من المستخدمين والمطورين.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع stc البحرين: https://www.stc.com.bh أو https://wholesale.stc.com.bh

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن stc البحرين

تعد stc البحرين، إحدى شركات مجموعة stc، وهي أسرع شركات الاتصالات نمواً وابتكاراً في مملكة البحرين. فمنذ إنطلاقها في 2010، أحدثت stc البحرين ثورة في قطاع الاتصالات في المملكة؛ وسرعان ما أصبحت الشركة الرائدة في سوق البحرين، كما حافظت على هذا المنصب حتى يومنا هذا من خلال الاستثمار في تقنيات الجيل القادم وتقديم حلول مبتكرة لعملائها.

وحققت stc البحرين العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لتحصد على إثر ذلك - وخلال فترة إحدى عشر عاماً فقط - على أكثر من 30 جائزة لكونها الشبكة الأوسع والأسرع في البحرين، والتي توفر لمشتركيها تجربة اتصالات لا مثيل لها مع مجموعة واسعة من الخدمات التي تثري حياة العملاء.

ونظراً لتفاني stc البحرين المستمر بدعم الابتكار، أصبحت الشركة قوة دافعة نحو التقدم والتطوير في مجال الاتصالات والتواصل الرقمي والخدمات المالية الرقمية عبر الهواتف المحمولة لتسهيل حياة عملائها ومنحهم الأمن والرفاهية. وتقدم stc البحرين مجموعة واسعة من المزايا التي توفر أقصى قدر من التحكم والمرونة في عالم رقمي دائم التطور، وبهذا أصبحت stc البحرين أكثر من مجرد الشبكة المفضلة في المملكة، بل أيضاً الشبكة الأكثر تطلعاً للتطور ومواكبة مستقبل عالم الاتصالات الرقمية.

شركة stc البحرين مملوكة بالكامل لمجموعة stc

تابعونا على قنوات التواصل الاجتماعي:

www.twitter.com/stc_bhr

www.instagram.com/stc_bhr

www.youtube.com/stcbhr

www.facebook.com/stc.bhr

www.linkedin.com/company/stcbahrain